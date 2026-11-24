À Wall Street, la technologie a commencé à rendre une partie du rebond de lundi. Au Liban, le gazole recule dans le barème du 24 novembre. Dès décembre, l’Union européenne fixe des contingents pour certaines voitures hybrides. Ces trois nouvelles ne mesurent ni la même chose ni les délais commerciaux.

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Le mouvement le plus spectaculaire, à Wall Street lundi, est aussi celui dont les effets sont les moins directs sur la vie quotidienne. Le Nasdaq Composite a gagné 6,5 % à la clôture du 23 novembre ; mardi matin, il en reperdait déjà une partie. À Beyrouth, le prix de référence des vingt litres de gazole a baissé de 48 000 livres entre les deux derniers barèmes publiés. Et à Bruxelles, un règlement publié mardi fixe des quantités maximales d’importation pour certaines voitures hybrides neuves, à partir du 1er décembre. Une cotation, un prix de détail et un plafond d’importation : ces trois décisions ou mouvements ne répondent ni aux mêmes règles ni à la même horloge.

Ce décalage explique pourquoi des titres boursiers peuvent reculer tandis qu’un plein coûte moins cher, ou pourquoi une règle douanière peut peser sur les délais de livraison sans modifier immédiatement un prix en concession. Pour lire la journée du 24 novembre, il faut d’abord dire ce qui est mesuré, à quelle heure et pour quel marché.

À Wall Street, le rebond du lundi ne tient pas partout

Les trois grands indices américains avaient terminé la séance du lundi 23 novembre en forte hausse. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 3,0 %, à 49 595,31 points ; le S&P 500, 4,7 %, à 7 237,17 ; le Nasdaq Composite, 6,5 %, à 24 089,56. Ce sont bien les clôtures du lundi, à New York. Les données de mardi citées ici sont des observations de séance, pas un bilan définitif de la journée.

Mardi 24, à 10 h 45 à New York, soit 17 h 45 à Beyrouth, le Nasdaq Composite cédait environ 2,1 % et le S&P 500 environ 1 %. Le Dow Jones était presque stable. À 10 h 21 à New York, un autre relevé montrait un Nasdaq Composite en recul de 1,8 %. Ces deux observations ne préjugent pas de la clôture. La dispersion entre les trois repères est plus instructive que l’étiquette « Wall Street baisse » : la faiblesse de plusieurs grandes capitalisations technologiques pesait davantage sur certains indices que sur d’autres. Ni le Nasdaq Composite ni le S&P 500 ne donnent la variation de chacune des entreprises qu’ils réunissent.

La séance a également reçu une statistique américaine qui ne porte pas sur les résultats des sociétés : le Conference Board a publié le 24 novembre un indice de confiance des ménages de 103,3 points, contre 91,9 en octobre, en base 100 en 1985. Les réponses du relevé préliminaire ont été recueillies du 1er au 17 novembre. Elles précèdent donc le retour de Jensen Huang et le rebond boursier du 23 ; elles mesurent des perceptions, non les dépenses enregistrées depuis le début de la semaine.

Le fait d’entreprise est connu depuis lundi : le conseil d’administration de Nvidia a annoncé le retour immédiat de Jensen Huang à la direction et au conseil. Le fabricant a également précisé que l’enquête confiée à un comité d’administrateurs indépendants se poursuivrait. Le retour du dirigeant ne clôt donc pas l’examen. Et le mouvement du cours ne permet pas d’établir combien de la hausse revient précisément à cette décision : d’autres actions ont évolué dans la même séance et d’autres informations influencent le prix payé par les investisseurs.

Ce qu’une remontée rapide peut modifier, c’est la valeur que le marché attribue aujourd’hui à des bénéfices attendus demain. Elle ne dispense pas de vérifier si les clients achètent les puces, si les centres de données entrent en service et si les investissements se traduisent en recettes. Une entreprise peut en effet annoncer un projet rentable à ses yeux alors que la dépense initiale et les contrats courent sur plusieurs années. Une séance boursière ne mesure ni les revenus encaissés au cours de ces années ni la part des dépenses effectivement engagée.

Il faut aussi tenir compte du point de départ. Après une forte perte, une hausse du même pourcentage ne suffit pas à rétablir le prix d’origine. À titre purement arithmétique, une valeur de 100 qui perd 20 % tombe à 80 ; une remontée de 20 % la ramène à 96. L’exemple ne cherche pas à reproduire le parcours de Nvidia. Il rappelle pourquoi la taille du rebond de lundi ne suffit pas, à elle seule, pour parler d’un retour aux niveaux antérieurs.

Tokyo a clôturé ; Paris et New York ne se lisent pas à la même heure

Le fournisseur officiel de l’indice japonais donne une clôture à 58 644,63 points pour le Nikkei 225 le mardi 24 novembre, contre 56 436,65 vendredi, soit environ 3,9 % de hausse. Tokyo était fermé lundi pour la fête du Travail. La première séance japonaise de la semaine a donc intégré des informations que New York avait déjà pu négocier le lundi. Comparer mécaniquement la hausse japonaise de mardi au repli technologique américain du même jour masquerait cette différence de calendrier.

À Paris, le premier repère confirmé ici est la clôture du lundi : Euronext donnait 8 044,84 points pour le CAC 40, en hausse de 1,48 %. Mardi, à 12 h 30 à Paris (13 h 30 à Beyrouth), le CAC 40 se situait à 8 046,69 points, pratiquement inchangé (+0,02 %) par rapport à la clôture de lundi. Cette observation est un point de séance, pas la clôture européenne du 24. L’accord de rachat annoncé par Sanofi et Insmed a fourni une information propre à une entreprise française du secteur de la santé, distincte du mouvement des semi-conducteurs. L’accord prévoit un prix en numéraire mais reste soumis aux conditions de réalisation annoncées par les sociétés.

L’institut allemand ifo a publié mardi un repère d’une autre nature : son indicateur du climat des affaires a atteint 90,6 points en novembre, contre 90,1 en octobre. Les services ont progressé, mais le climat dans l’industrie manufacturière s’est détérioré après six hausses consécutives. C’est une enquête auprès d’entreprises sur leur situation et leurs attentes, pas un chiffre de production déjà réalisée. L’écart entre services et industrie nuance donc le mouvement d’ensemble, sans que le chiffre du mois permette de lire à lui seul les perspectives du secteur automobile.

Un indice national n’est pas davantage un baromètre de la seule demande intérieure du pays. Il regroupe des entreprises qui peuvent réaliser une partie importante de leur activité hors du marché où elles sont cotées. Un changement de prix sur une grande valeur peut faire bouger l’ensemble sans modification comparable de l’emploi ou de la consommation domestique. À l’inverse, un événement affectant les ménages peut prendre du temps à infléchir les résultats des sociétés cotées.

Le taux de la BCE renseigne sur le change ; il ne fixe pas la facture

Au relevé du mardi 24 novembre, la Banque centrale européenne donne 1,0963 dollar, 174,39 yens et 0,83700 livre sterling pour un euro. Lundi, les références correspondantes étaient de 1,0939 dollar, 174,01 yens et 0,83673 livre. L’euro remonte donc légèrement par rapport au dollar sur ces deux observations, d’environ 0,22 %. La comparaison porte sur deux valeurs officielles construites selon la même méthode, pas sur le plus haut ou le plus bas atteint au cours de la journée.

La BCE précise que sa concertation intervient habituellement vers 14 h 10 à Paris, soit 15 h 10 à Beyrouth, et que les références sont normalement publiées autour de 16 h à Paris, soit 17 h à Beyrouth. Elles sont établies pour informer, non pour servir directement de cours de transaction. La distinction a une conséquence pratique : un client peut lire le même chiffre que sa banque sans obtenir le même montant au moment du règlement. L’heure de conversion, la marge et les commissions peuvent différer.

Une conversion purement indicative illustre la taille du mouvement : une facture fictive de 10 000 euros représente 10 939 dollars au repère de lundi et 10 963 dollars au repère de mardi, soit 24 dollars de différence avant frais. C’est l’effet arithmétique du seul changement de devises, pas le prix d’une conversion disponible. Et si la facture est déjà fixée en dollars, la lecture s’inverse selon la monnaie dans laquelle l’acheteur doit la couvrir. Avant de commenter la hausse ou la baisse d’un coût, il faut donc identifier la devise de la facture, la devise du paiement et la date retenue pour les rapprocher.

Cette précaution compte tout particulièrement au Liban. Le taux de 89 500 livres pour un dollar apparaît par exemple dans les dernières observations de la série mensuelle de la Banque du Liban consultée pour cet article, qui s’arrête à août 2026, et dans sa méthode de présentation des statistiques monétaires. Cela ne constitue pas une observation du cours effectivement offert à un client le 24 novembre. Appliquer mécaniquement ce taux et celui de la BCE à un prix affiché en livres ne donnerait qu’une valeur théorique ; cette valeur ne remplacerait pas le règlement constaté.

Du pétrole brut au plein en livres libanaises

Sur le pétrole, le repère retenu est celui de la dernière séance achevée et précisément identifiée : le Brent pour janvier 2027 s’est établi à 89,37 dollars le baril au règlement du lundi 23 novembre, en baisse de 3,20 dollars par rapport à la séance précédente. Le WTI pour janvier s’est établi à 80,17 dollars, en baisse de 3,24 dollars sur la même comparaison. Ce sont deux références distinctes du brut ; leurs niveaux ne sont pas deux estimations d’un même prix mondial. Ils n’indiquent pas davantage le prix d’un produit livré à une station libanaise.

Un contrat à terme porte sur une échéance nommée. En novembre, des dépêches peuvent coter le Brent de janvier, celui de février ou un indicateur reconstitué à partir de contrats successifs. Les trois valeurs peuvent coexister sans contradiction. Le changement de contrat de référence peut lui aussi créer un écart apparent entre deux relevés : il ne faut pas l’attribuer à une hausse ou à une baisse du brut sans avoir vérifié que l’échéance est restée la même. Les comparaisons du jour retiennent donc les contrats de janvier pour la séance du 23 et n’assimilent aucun cours fluctuant de mardi à un prix de règlement.

Le point libanais est plus concret. Selon le barème du 24 novembre, les vingt litres d’essence 95 reviennent à 2 242 000 livres, contre 2 291 000 le 20 novembre. Le 98 se situe à 2 260 000 livres les vingt litres et le gazole à 2 397 000, contre 2 445 000 vendredi pour ce dernier. La différence représente environ 2,1 % sur le 95 et 2,0 % sur le gazole, à quantité égale. Le prix annoncé de la bouteille de gaz, 1 625 000 livres, correspond à une autre unité et n’entre pas dans la comparaison par litre.

Le rapprochement dans le temps avec le reflux du brut ne permet pas d’affirmer que la variation de lundi explique à elle seule la baisse du barème de mardi. Pour le vérifier, il faudrait connaître la période et le prix des produits raffinés retenus pour la révision, ainsi que les frais incorporés dans le prix local. Un importateur achète un carburant spécifié, avec des conditions de livraison. Le transport, l’assurance, les prélèvements applicables et la distribution ne bougent pas nécessairement au même rythme que le brut. Le détail compte : le prix d’un baril de Brent n’est pas la facture d’un litre de gazole rendu au Liban.

La baisse ne se transmet pas non plus de la même manière à deux ménages. Pour celui qui fait son plein au barème, le prix se lit à la pompe à quantité donnée. Pour celui qui règle un abonnement de générateur privé, la dépense dépend du tarif d’électricité applicable, du nombre de kilowattheures consommés et de la part fixe de l’abonnement. Une baisse sur les vingt litres peut influer sur le coût du combustible du fournisseur, mais elle ne réduit pas automatiquement la ligne fixe sur la facture du client. Le ministère de l’Énergie et de l’Eau indique dans son communiqué du 30 octobre que son prix indicatif des générateurs repose sur un calcul de fin de mois fondé sur les prix du gazole. C’est ce mécanisme distinct, et la consommation réellement facturée, qu’il faudrait examiner avant de chiffrer l’effet du barème du 24 sur la prochaine facture.

Le même principe vaut pour un commerçant qui répercute ses coûts de livraison ou de réfrigération. Les stocks peuvent avoir été achetés avant la révision, les transports peuvent être facturés selon un contrat au mois et une partie des charges n’est pas liée au carburant. La décision de réviser le prix de vente se prend donc sur un autre calendrier. Le barème du mardi permet de dire ce que coûte une unité aujourd’hui, pas combien devrait coûter demain chaque produit acheminé avec du diesel.

Voitures hybrides : Bruxelles plafonne une quantité, pas un prix

Le troisième mécanisme est d’une autre nature. Le règlement d’exécution européen 2026/2614, daté du 23 novembre et publié au Journal officiel le 24, prévoit une sauvegarde provisoire à compter du 1er décembre pour certains véhicules hybrides neufs conçus pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris. L’article 1 décrit des véhicules qui combinent un moteur thermique à pistons et au moins un moteur électrique de propulsion, avec ou sans recharge sur secteur. S’y ajoute la liste des codes douaniers : « hybride » sur une fiche commerciale ne suffit pas à dire qu’un modèle entre dans le dispositif. La sauvegarde provisoire est fixée à 200 jours. Un dispositif de surveillance, prévu séparément à l’article 3 pour les produits de l’annexe III, ne doit pas être confondu avec le contingent lui-même.

La Commission motive la sauvegarde par la hausse des importations et le risque de préjudice grave pour les producteurs de l’Union. Cela désigne la justification formulée par la Commission dans le dossier, et non une conclusion applicable à tous les constructeurs ou à tous les marchés européens. La mesure ne prend pas la forme d’un supplément de droits à payer pour continuer à importer au-delà du contingent. L’article 1 prévoit qu’une fois un contingent épuisé, les importations des véhicules visés ne sont plus admises dans l’Union au titre du dispositif. À l’intérieur du contingent, les droits qui s’appliqueraient normalement continuent de s’appliquer.

Les plafonds sont ventilés par périodes, et attribués pour plusieurs pays séparément en fonction de l’origine des véhicules. Pour la première période, du 1er décembre 2026 au 28 février 2027, l’annexe fixe par exemple 86 301 unités pour la Chine, 76 900 pour le Japon et 47 431 pour le Royaume-Uni. La suivante va du 1er mars au 31 mai, puis une période plus courte court du 1er au 18 juin. Les quantités non utilisées peuvent être transférées selon les règles du texte à la période suivante. Il ne s’agit ni d’un objectif de ventes ni d’une indication du nombre de véhicules effectivement livrés pendant chaque période.

Ces plafonds ne sont pas sortis d’un tableau d’immatriculations. Dans son enquête, la Commission a notamment rapproché les entrées douanières de véhicules du périmètre de la mesure sur plusieurs trimestres. Pour la Chine, elle recense environ 93 000 unités au troisième trimestre 2025 et 171 000 au deuxième trimestre 2026. Sur ces mêmes deux trimestres, elle indique au contraire des volumes plus faibles pour le Japon et pour le Royaume-Uni. Les deux colonnes ne sont pas une comparaison annuelle à trimestre identique ; elles montrent pourquoi Bruxelles a documenté et traité séparément les origines. L’annexe du règlement ne doit pas être divisée par ces chiffres pour produire un taux de réduction des ventes : ni les périodes ni la nature des données ne sont identiques.

Importations du produit défini dans le règlement, en unités. Deux trimestres distincts, ni comparaison sur un an ni total de l’UE. Graphique Libnanews, tableau 4 du règlement (UE) 2026/2614.

Le texte donne aussi un traitement précis à la dernière place disponible dans un contingent. Si les quantités demandées dépassent le solde lors d’une attribution, les volumes alloués sont calculés au prorata, arrondis à des unités entières, et le contingent est ensuite fermé. Ce mécanisme explique pourquoi connaître la taille initiale du contingent ne suffit pas, même à un professionnel qui sait exactement quel volume il a commandé. Une annonce d’expédition ou une présence au port n’est pas une attribution douanière.

L’origine douanière ne se déduit pas du siège social ou du logo du constructeur. Un modèle d’une marque européenne peut être produit hors de l’Union ; une marque japonaise peut fabriquer des voitures dans plusieurs pays. L’annexe se lit donc d’abord par produit et par origine douanière, pas selon la nationalité couramment attribuée à la marque. Le règlement renvoie aux règles européennes d’origine non préférentielle et prévoit, pour les marchandises originaires de Chine, la présentation d’un certificat d’exportation prévu à l’article 5 pour bénéficier du contingent. Il prévoit aussi des exclusions par origine. Présenter la mesure comme un blocage de toutes les voitures venues de l’extérieur ou comme une mesure identique pour toutes les marques d’un même pays ferait perdre l’essentiel du mécanisme.

Pour un importateur, une commande commerciale et un volume effectivement admis à l’entrée sont deux étapes distinctes. Un plafond peut changer les arbitrages de stock et le calendrier des livraisons. Il ne fixe pas le prix en concession : des véhicules déjà en stock, des véhicules comparables hors dispositif et des coûts différents selon le modèle peuvent amortir ou déplacer l’effet. Aucune hausse uniforme des prix de vente ne peut être tirée du seul texte. Le premier suivi utile sera celui des quantités effectivement imputées, des stocks et des délais constatés, non une extrapolation à partir des plafonds publiés.

Repères : quelle date attacher à quel nombre ?

Repère Observation Ne mesure pas Nikkei 225 58 644,63 points, clôture de Tokyo du 24 novembre La séance new-yorkaise du mardi Euro-dollar BCE 1,0963 USD pour 1 EUR, référence du 24 novembre Le cours exécutable d’une conversion Brent janvier 2027 89,37 USD le baril, règlement du 23 novembre Le prix de vente du gazole raffiné au Liban Gazole au Liban 2 397 000 LL pour 20 litres, barème du 24 novembre Le montant d’un abonnement électrique Hybrides originaires du Japon 76 900 unités pour la première période européenne Les ventes ou les immatriculations prévues

Ce que signifie le règlement pour le Liban, et ce qu’il ne dit pas

Le règlement européen régit l’entrée de certains véhicules dans l’Union. Il ne s’applique pas directement aux importations libanaises et ne modifie ni les droits libanais ni le barème des carburants. Un effet indirect resterait possible si un constructeur réorientait des volumes destinés à l’Europe vers d’autres marchés. Mais ni le texte ni les données disponibles aujourd’hui ne permettent d’affirmer que des véhicules se retrouveront au Liban, de chiffrer le volume éventuel ou de prévoir leur prix de vente. Des décisions de distribution et des commandes vérifiées sont nécessaires avant d’écrire que cette transmission a eu lieu.

Cette limite éclaire la différence entre les nouvelles du jour. Les indices mesurent à quel prix certaines actions changent de mains. Les taux de référence de la BCE fournissent une base de comparaison. Le barème libanais donne un montant pour un produit et une unité. Le règlement européen fixe un plafond physique pour certains flux commerciaux. La hausse d’un indice, le recul d’un prix de détail et une nouvelle restriction quantitative peuvent donc parfaitement coexister. On ne peut conclure à une baisse ni à une hausse générale des coûts qu’en retrouvant le prix, l’unité et le calendrier qui correspondent à la décision concrète.

Couverture : Palais Brongniart, Bourse de Paris, le 15 juillet 1918. Autochrome de Léon Auguste, collection du musée départemental Albert-Kahn (A14468), CC0. Image d’archives recadrée et titrée.

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