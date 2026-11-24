Du 28 novembre 2026 au 3 janvier 2027, l’exposition gratuite « In Other Hands » occupe deux lieux à Beyrouth. Présentées à la Dalloul Art Foundation et au Dalloul Artist Collective, les œuvres mettent en regard les artistes et les artisans qui ont tissé, brodé ou réalisé leurs compositions textiles.

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Du 28 novembre 2026 au 3 janvier 2027, la Dalloul Art Foundation et le Dalloul Artist Collective accueillent à Beyrouth « In Other Hands ». L’exposition, en accès libre, rend leur place aux artisans dont le travail se lit dans les tapisseries, les broderies et les tapis, mais rarement sur les cartels.

Derrière la signature, le travail de l’atelier

Une tapisserie porte souvent le nom de l’artiste qui en a conçu le motif. Son passage du dessin au textile dépend pourtant de décisions prises à l’atelier : choix des fils, traduction des couleurs, rythme du tissage. Le commissaire de l’exposition, Basel Dalloul, a réuni plus de 70 œuvres de plus de 40 artistes. Le parcours rapproche le nom de l’artiste de celui de l’artisan ou de l’atelier, lorsque celui-ci est connu. Broderies palestiniennes, tissages marocains, tapisseries égyptiennes et œuvres libanaises montrent la diversité de ces collaborations.

Deux tapisseries conçues à partir de compositions du peintre libanais Amine El Bacha, The Horizon et Kaleidoscope, témoignent de sa collaboration avec Antoine Saadé à Ras Beyrouth dans les années 1980. Le visiteur peut y observer ce qui change lorsqu’une composition devient une œuvre tissée.

Deux lieux à Beyrouth, une entrée libre

L’exposition se visite à la Dalloul Art Foundation, à Koreitem, et au Dalloul Artist Collective, à Stone Garden. Elle fait partie de Fragmenta N°2, « Qamīs ». L’exposition principale de ce programme, « Fragments of Dress », se tient séparément à Zalka.

Dates : du samedi 28 novembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027.

du samedi 28 novembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027. Week-end d’ouverture (28 et 29 novembre) : de 11 h à 19 h dans les deux lieux.

de 11 h à 19 h dans les deux lieux. Horaires habituels : du mercredi au vendredi de 11 h à 19 h, samedi et dimanche de 11 h à 17 h. Fermé lundi et mardi.

du mercredi au vendredi de 11 h à 19 h, samedi et dimanche de 11 h à 17 h. Fermé lundi et mardi. Fêtes : de 11 h à 14 h les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

de 11 h à 14 h les 24 et 31 décembre. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Entrée : gratuite.

Informations pratiques et plans d’accès sur le site de Fragmenta.

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