Une opération coordonnée par Europol à Séville a perturbé 57 services illégaux de télévision. Les enquêteurs de onze pays ont identifié 321 sites et retracé plus de 26 millions d’euros de transactions en cryptomonnaies. L’agence précise que les analyses se poursuivent et que ces informations alimenteront les enquêtes nationales.

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Europol a annoncé mardi 24 novembre avoir retracé plus de 26 millions d’euros de transactions en cryptomonnaies liées à des services illégaux de télévision par internet. L’opération, menée du 16 au 20 novembre à Séville avec les autorités de onze pays, a perturbé 57 services et permis d’identifier 321 sites. L’agence ne présente pas le montant retracé comme une somme saisie.

Trois chiffres qui ne mesurent pas la même chose

Les 57 services mentionnés par Europol diffusaient, selon l’agence, des chaînes de télévision, du sport en direct ou des films sans autorisation. Les 321 sites identifiés proposaient du contenu protégé sans en détenir les droits. Leur trafic annuel cumulé dépassait 7,3 millions de visites d’après Europol. Il s’agit de visites, pas d’un décompte d’abonnés ou de personnes, et le communiqué ne dit pas que les 321 sites ont tous été fermés.

Le bilan financier couvre les transactions que les enquêteurs ont pu retracer à ce stade. Il ne donne ni les bénéfices nets de chaque service ni les montants qui reviendraient aux ayants droit. L’analyse se poursuit. Cette distinction compte : couper un accès peut interrompre un service sans identifier ceux qui encaissent les abonnements. Les autorités ont donc cherché à relier les paiements à leurs bénéficiaires afin d’alimenter les enquêtes nationales.

Onze pays ont participé, dont les États-Unis

La police nationale espagnole a accueilli les travaux à Séville. Les enquêteurs venaient de Belgique, de Bulgarie, de Croatie, de Grèce, d’Irlande, d’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de Roumanie, d’Espagne et des États-Unis. Interpol, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et plusieurs entreprises du secteur des cryptomonnaies ont également participé. Europol annonce que les informations recueillies serviront aux autorités nationales pour identifier des suspects et rechercher les avoirs liés aux activités visées.

Photo d’archives : le siège d’Europol à La Haye, distinct du lieu de l’opération à Séville. OSeveno, via Wikimedia Commons. Photographie recadrée et titrée, CC BY-SA 3.0.

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