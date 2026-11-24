Colruyt veut ouvrir le dimanche et les jours fériés ses 267 magasins belges et les points de retrait Collect&Go qui y sont rattachés. Le projet doit encore faire l’objet de négociations avec les représentants du personnel. La direction ne donne ni date de démarrage ni horaires définitifs dans son annonce.

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Colruyt Group a annoncé mardi 24 novembre vouloir ouvrir ses 267 magasins Colruyt Meilleurs Prix en Belgique les dimanches et jours fériés. Le projet inclut les points de retrait Collect&Go rattachés à ces magasins. La direction doit d’abord négocier avec les représentants du personnel : elle n’a annoncé ni date de démarrage ni horaires définitifs.

Le projet vise les magasins Colruyt et leurs points de retrait

Le périmètre annoncé porte sur l’enseigne Colruyt Meilleurs Prix, pas sur tous les magasins du groupe ni sur tous ses services de vente en ligne. Les points de collecte visés sont ceux liés aux magasins concernés. Pour les clients, l’annonce ne modifie donc pas les horaires de leur magasin dès ce dimanche.

D’autres enseignes du groupe ont déjà des ouvertures dominicales. Le groupe cite la plupart de ses Spar et tous les Okay depuis janvier 2026, ainsi que Delitraiteur et les marchés Cru. Cette situation ne signifie pas que les futurs horaires des Colruyt seront identiques. L’extension des jours fériés que le groupe annonce pour Okay à compter de 2027 ne constitue pas non plus un calendrier pour Colruyt.

L’organisation du travail reste à négocier

Le groupe explique vouloir adapter ses horaires à l’évolution des habitudes de courses. Il reconnaît que le projet modifierait l’organisation du travail en magasin et annonce des discussions avec les partenaires sociaux dans les prochains mois.

Le SETCa a réagi le même jour. Le syndicat indique qu’aucune date de début ne lui a été communiquée et conteste l’absence de principe de volontariat dans la proposition de la direction. Cette objection porte sur un projet, pas sur les dispositions d’un accord conclu. Les implications pour les salariés et les nouveaux horaires affichés pour les clients restent donc à préciser.

Photo d’archives : le magasin Colruyt d’Épinois, à Binche, en octobre 2022. Le Sharkoïste, via Wikimedia Commons. Photographie recadrée et titrée, CC BY-SA 4.0.

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