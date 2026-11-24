Pas d’appel d’offres, une exclusivité envisagée pour Thrive et des licences pouvant atteindre 96 ans : les documents du projet abandonné éclairent désormais les choix de Gianni Infantino. Joshua Kushner, frère du gendre de Donald Trump, devait mener le groupe d’investisseurs. Aucun élément public n’établit une intervention du président américain.

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Gianni Infantino a défendu un projet qui aurait confié à une filiale commerciale les droits des compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde, pour une durée pouvant atteindre 96 ans. Pour mener le groupe des investisseurs privés, la FIFA avait retenu Thrive Eternal, le véhicule de Joshua Kushner, frère du gendre de Donald Trump. Les documents révélés le 23 novembre éclairent le choix le plus contesté du président de la FIFA : pourquoi négocier avec un seul chef de file, sans appel d’offres, sur les revenus du Mondial pour plusieurs générations ?

Le fonds de Kushner en position privilégiée, sans mise en concurrence

D’après les documents internes de juillet consultés par The Guardian, la FIFA justifiait l’absence d’appel d’offres par le caractère particulier de l’opération. Sa propre évaluation des risques indiquait pourtant que sa direction financière n’avait pas eu directement accès aux conditions de la transaction. Dans sa demande devant la justice américaine, l’UEFA soutient qu’Infantino a désigné unilatéralement Thrive Eternal à la tête du groupe d’investisseurs. C’est la position de l’UEFA, pas une conclusion du tribunal.

Thrive n’était pas un investisseur parmi d’autres. Dans une proposition du 17 juillet, le fonds demandait que la FIFA s’abstienne de négocier avec un autre investisseur chef de file pendant un an, ou jusqu’à la conclusion de l’opération si elle intervenait avant. Le texte prévoyait aussi une indemnité de 250 millions de dollars si la FIFA manquait à ses engagements ou concluait avec un concurrent. Ces clauses donnent la mesure du pouvoir que Thrive cherchait à obtenir sur la négociation elle-même. Le projet ayant été retiré, rien dans les éléments publics ne montre que cette indemnité a été versée.

Joshua Kushner a défendu fin août un projet qui, selon lui, aurait permis d’investir davantage dans les fédérations les moins dotées et dans le football de base. Cet objectif ne dit pas comment la FIFA a établi que Thrive offrait les meilleures conditions ni pourquoi elle a écarté une mise en concurrence. L’UEFA indique qu’elle ne compte pas poursuivre Kushner ni Thrive : elle cherche à obtenir leurs documents et témoignages.

Un fauteuil pour Infantino, des droits engagés jusqu’à 96 ans

Le scénario daté du 18 juillet prévoyait que la FIFA conserve 51 % du capital de la filiale et que la société exploite les droits par périodes renouvelables de douze ans, jusqu’à un plafond de 96 ans. Une majorité au capital aurait laissé à la FIFA le contrôle de la société. Elle n’aurait pas rendu les droits à la fédération à chaque changement de président ni empêché les investisseurs de toucher leur part des revenus. La durée prévue aurait donné aux conditions négociées en 2026 des effets bien au-delà du mandat d’Infantino.

Les 20 milliards de dollars désignaient la valorisation de départ de la filiale, pas le prix d’une vente à Kushner. L’UEFA décrit une levée d’environ 4,2 milliards de dollars pour l’ensemble des investisseurs extérieurs, contre environ 20 % du capital dans le scénario qu’elle présente. Rien ne permet d’attribuer 49 % à Kushner : ce chiffre correspond au solde théorique laissé par la participation minimale de 51 % de la FIFA.

La proposition de Thrive réservait par ailleurs jusqu’à 5 % du capital, sur une base pleinement diluée, à un mécanisme d’intéressement de la direction de la future société. Infantino devait, selon les documents rapportés, présider son conseil d’administration. La FIFA affirme que ses responsables n’auraient pas été éligibles au dispositif et qu’Infantino n’aurait pas reçu de rémunération supplémentaire pour ce siège. Aucun bénéfice personnel ni versement n’est établi. La question de gouvernance subsiste : la même présidence qui a porté le projet devait occuper le premier siège au conseil de la société chargée de l’exécuter.

Trump, de l’organisation du Mondial au prix décerné par Infantino

Joshua Kushner est le frère de Jared Kushner, époux d’Ivanka Trump. La relation entre Infantino et le président américain, elle, est publique et documentée au-delà de cette parenté. En mars 2025, Donald Trump a créé par décret et placé sous sa présidence un groupe de travail de la Maison-Blanche pour coordonner les préparatifs américains des deux Coupes du monde de la FIFA, celle des clubs en 2025 et celle des sélections en 2026. Infantino a pris part à sa première réunion. Cette coopération relevait de l’organisation des tournois.

Le président de la FIFA est allé plus loin le 5 décembre 2025 : lors du tirage du Mondial au Kennedy Center, à Washington, il a remis à Donald Trump le tout premier prix de la paix de la FIFA. L’ONG FairSquare a saisi le comité d’éthique de la fédération, lui demandant notamment d’examiner qui avait décidé de créer et d’attribuer le prix, au regard du devoir de neutralité politique. En octobre 2026, le Conseil de la FIFA a chargé une commission d’évaluer ce prix. Cette démarche est distincte du litige commercial. Aucun document public n’établit que Trump ou Jared Kushner ait négocié la transaction, imposé Thrive ou bénéficié du projet.

Les excuses d’Infantino ne mettent pas fin aux demandes de transparence

Infantino a annoncé l’abandon de FIFA Forward Enterprise le 31 juillet, puis s’est excusé le 15 octobre devant le Conseil pour la façon dont le projet avait été mené et présenté. La FIFA a annoncé un groupe de travail sur sa gouvernance. L’UEFA demande un examen externe indépendant et cherche à obtenir aux États-Unis de quoi étayer une éventuelle procédure en Suisse.

Le 12 novembre, la juge fédérale Jeannette A. Vargas a refusé à deux entités américaines de la FIFA le droit d’intervenir dans les dossiers portant sur Thrive et JPMorgan. Leur demande de réexamen du 19 novembre dans le dossier JPMorgan ne change pas la portée de l’ordonnance : elle ne tranche ni l’accès de l’UEFA aux pièces sur le fond ni la responsabilité de quiconque. Le retrait du projet a empêché le transfert des droits. Il n’a pas répondu aux questions sur la sélection de Thrive, les informations communiquées au Conseil avant les négociations ni les garanties qui auraient protégé les fédérations sur la durée.

Photo d’archives : Gianni Infantino au palais du Planalto, à Brasília, le 26 janvier 2026, hors des négociations FIFA–Thrive. Ricardo Stuckert / Présidence du Brésil, via Wikimedia Commons. Photographie recadrée et habillée ; adaptation sous CC BY-SA 4.0.

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