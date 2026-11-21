Le Nejmeh s’est imposé 1–0 au stade Camille-Chamoun de Beyrouth samedi 21 novembre. La billetterie fédérale annonce quatre autres rencontres sur cette pelouse, du 29 novembre au 20 décembre. Le calendrier confirme le retour du championnat sur le site, sans établir une réouverture générale de la Cité sportive au public.

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Le championnat libanais de football a retrouvé le stade Camille-Chamoun à Beyrouth samedi 21 novembre. Le Nejmeh s’y est imposé 1–0 face au Chabab al-Ghazieh, qui joue sous la licence d’Al-Mabarra. La billetterie de la Fédération libanaise de football y annonce quatre autres rencontres du Nejmeh d’ici au 20 décembre. Elle ne permet pas de conclure à une réouverture générale du complexe.

Un match joué sur la pelouse principale

Ce retour ne tient plus à une date inscrite au programme. L’Agence nationale d’information confirme que la rencontre a été jouée sur la pelouse du stade principal, pour la septième journée du championnat. Qassem al-Zein a inscrit l’unique but à la 87e minute.

Les deux noms employés pour l’équipe adverse renvoient à la même rencontre. L’agence désigne le Chabab al-Ghazieh et précise que l’équipe joue sous la licence d’Al-Mabarra. C’est ce dernier nom qui figure au calendrier de la billetterie fédérale. Il ne s’agit donc pas de deux adversaires différents.

Quatre autres rendez-vous au calendrier

La Fédération prévoit d’y faire jouer le Nejmeh contre la Sagesse le dimanche 29 novembre, contre le Riyadi al-Abbasiya le jeudi 3 décembre, contre le Chabab al-Sahel le mardi 8 décembre et contre Al-Ansar le dimanche 20 décembre. La billetterie affiche un coup d’envoi à 14 h 15, heure de Beyrouth, pour chacune de ces quatre rencontres. Le match du Nejmeh contre Safa, le mercredi 25 novembre, est en revanche annoncé au stade Fouad-Chehab de Jounieh.

Ces dates sont celles de la programmation publiée par la Fédération. Elles ne renseignent pas, à elles seules, sur les tribunes qui seront ouvertes, le prix des places ou l’existence d’une éventuelle gratuité. Les spectateurs doivent donc vérifier la fiche du match qui les intéresse avant de se déplacer. L’entrée accordée pour une rencontre ne vaut pas pour les suivantes.

Une reprise du football, pas de toutes les installations

Le match disputé samedi établit que la pelouse principale est de nouveau utilisée pour le championnat. Les quatre dates qui suivent montrent que le retour ne se limite pas, dans le calendrier, à un seul rendez-vous. En revanche, les sources officielles consultées ne disent pas que tous les équipements de la Cité sportive fonctionnent à nouveau, qu’un accord durable a été signé avec le club, ni que le site est accessible en dehors des rencontres.

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