Avec « Leh Kida », Yuri Mrakadi transforme une remarque entendue dans un café en chanson en arabe égyptien. Le single succède à « Bakkir », paru en juin.

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En 2004, Bahebbak Mot donnait son nom à un album de neuf chansons de Yuri Mrakadi. En novembre 2026, le chanteur libanais publie Leh Kida, un single en arabe égyptien bâti autour d’une scène de café. Le morceau succède à Bakkir, sorti en juin.

D’une déclaration d’amour à une question

Le catalogue date Bahebbak Mot du 17 août 2004. Le titre dit l’amour à la première personne, avec son intensité pour seul décor. Vingt-deux ans plus tard, Leh Kida pose une question familière, que l’on peut traduire par « Pourquoi comme ça ? ». Le single, paru le 11 novembre sous le crédit phonographique Hu Management, ne comporte qu’une piste d’environ deux minutes.

Pour cette chanson qu’il a écrite et composée, Mrakadi dit être parti d’une remarque entendue dans un café populaire en Égypte. Il a fait de cet échange le point de départ d’un récit en dialecte égyptien, sur un rythme emprunté au hip-hop. Il dit avoir choisi une voix plus grave, qu’il utilisait déjà pour ses travaux de voix off publicitaire. Ce choix donne un point de comparaison avec ses morceaux romantiques, sans faire du nouveau single une rupture avec tout son répertoire.

Du souvenir familial au récit de café

Le clip a été présenté lors de sa sortie comme tourné dans le quartier de Khan el-Khalili, au Caire. La scène du café donne à la chanson un cadre précis. Le nom de l’actrice Nelly Karim y sert de référence ; la fiche du morceau crédite Mrakadi seul comme interprète, et non un duo.

Le 22 juin, le chanteur avait déjà publié Bakkir. Il présente ce morceau comme un hommage à son père. Les deux titres de 2026 ne racontent pas la même chose : l’un part d’une histoire familiale, l’autre d’une conversation saisie dans un café. Le chanteur présente Leh Kida comme un premier titre de son projet d’album. Le single est sorti, mais le catalogue consulté ne donne pas de date de sortie pour l’album.

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