Les gardes-frontières ont annoncé samedi 21 novembre l’évacuation des seize membres d’équipage du cargo russe Sparta II. Le navire avait pris feu dans le golfe de Finlande, au large de Loviisa. Les opérations de lutte contre l’incendie se poursuivaient. Les autorités avaient pris des mesures de préparation contre la pollution.

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L’équipage du cargo russe Sparta II a été évacué samedi 21 novembre dans le golfe de Finlande, ont annoncé les gardes-frontières finlandais. Le cargo était en feu au large de Loviisa, dans les eaux territoriales finlandaises. La lutte contre le feu se poursuivait lorsque les autorités ont confirmé l’évacuation.

Sparta II : les seize marins ont quitté le navire

Dans un communiqué publié à 15 h 03, heure locale, les gardes-frontières finlandais ont annoncé qu’ils coordonnaient le sauvetage et la prévention d’éventuels dégâts environnementaux. L’équipage se trouvait alors encore à bord. Les autorités ont établi un périmètre de sécurité et pris contact avec leurs homologues russes chargés du secours en mer.

Au cours de l’après-midi, le commandant Mikko Simola a annoncé que l’évacuation des seize personnes à bord avait commencé. Peu après 19 heures, le commandant Ilja Iljin a confirmé qu’elle était terminée. Les autorités n’ont pas annoncé à ce moment-là de bilan médical pour les marins ni indiqué que le feu était maîtrisé.

Des moyens antipollution en préparation

Les gardes-frontières n’avaient constaté aucun dommage environnemental lors de leur premier point. Les services de secours d’Helsinki ont ensuite indiqué qu’ils se tenaient prêts à intervenir en cas de pollution. Cette décision ne signale pas qu’une fuite a eu lieu.

Le premier communiqué des gardes-frontières ne précise pas l’origine du feu. La confirmation de l’évacuation établit que l’équipage a quitté le Sparta II, mais ne permet pas de déterminer la cause de l’incendie ni l’état du cargo.

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