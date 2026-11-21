François Ruffin retire sa candidature à la présidentielle de 2027. Le député de la Somme invoque l’échec d’une large primaire de la gauche et n’annonce aucun ralliement.

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François Ruffin a annoncé samedi 21 novembre qu’il mettait fin à sa campagne pour la présidentielle de 2027. Le député de la Somme, qui s’exprimait à l’occasion du Parlement de son mouvement Debout !, dit avoir renoncé faute de rassemblement autour d’une large primaire de la gauche. Dans le communiqué qu’il a relayé vers 18 heures, heure de Paris, il ne se rallie à aucun des autres candidats.

Du maintien de sa candidature au retrait

Le 6 novembre, Ruffin n’excluait pas un retrait si une solution commune émergeait pour battre le Rassemblement national. Il ne l’annonçait pas et restait engagé dans la course. Le 13 novembre, il avait encore confirmé sa candidature et insisté sur la place du travail et des métiers essentiels dans sa campagne. Il disait alors qu’il prendrait ses responsabilités au moment des choix, sans indiquer ni retrait ni soutien à un autre candidat.

Samedi, le député ne présente plus son retrait comme une possibilité. Il estime que la primaire qu’il défendait ne réunira pas les forces politiques qu’il espérait rassembler et que sa candidature n’a pas de perspective de victoire. Il souhaite une bonne campagne aux candidats de gauche encore en lice et leur demande de défendre un projet capable de réunir une majorité. Il ne les départage pas dans son communiqué.

La fin d’une campagne, pas celle de Debout !

Ruffin affirme avoir recueilli 135 000 soutiens citoyens à sa démarche. Le terme de parrainages employé dans son communiqué désigne ici des soutiens recueillis par sa campagne. Ils ne se substituent pas aux 500 présentations d’élus habilités que le Conseil constitutionnel doit recevoir pour qu’une candidature soit admise.

Le député annonce par ailleurs que Debout ! continuera à défendre les quarante chantiers qu’il a mis en avant, notamment sur le travail et les questions économiques, démographiques et climatiques. Son retrait met donc fin à sa propre campagne présidentielle. Il ne signifie pas que son mouvement a choisi un autre candidat, ni qu’un accord a été trouvé entre les forces de gauche.

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