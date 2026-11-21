Danger immédiat, chantage ou besoin de parler : les contacts à distinguer au Liban, et les ressources E-Aman et Daleela pour prévenir les risques.

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Un formulaire de signalement ne remplace pas un appel d’urgence quand un enfant est en danger. Le 112 relève de l’urgence, les Forces de sécurité intérieure disposent d’un bureau spécialisé et Himaya propose un formulaire dont le délai de réponse annoncé est de 48 heures. Les parents et les enseignants disposent aussi de ressources de prévention distinctes.

Un chantage en ligne : ne pas attendre la réponse d’un formulaire

Quand un enfant montre un message inquiétant, la première étape est de l’écouter et de l’aider à prévenir un adulte de confiance. En cas de chantage, les Forces de sécurité intérieure recommandent de ne pas céder aux demandes et de signaler les faits. Un signalement à la plateforme peut compléter cette démarche ; il ne remplace pas une alerte aux autorités si l’enfant est en danger.

Il est possible de noter le nom du compte, l’adresse du profil, le jour et l’heure, sans republier le contenu ni le faire circuler dans un groupe de messagerie. Si un contenu intime impliquant un mineur est en cause, ne pas le télécharger ni le transférer. Les autorités peuvent indiquer comment leur signaler la situation sans diffuser le contenu.

En pratique : quel contact choisir au Liban ? Danger immédiat : 112. Appeler les Forces de sécurité intérieure sans attendre une réponse en ligne.

Appeler les Forces de sécurité intérieure sans attendre une réponse en ligne. Chantage, menace ou délit en ligne : bureau de lutte contre la cybercriminalité des Forces de sécurité intérieure, 01 293 293 , ou formulaire officiel de signalement « بلّغ ». Aucun délai de retour n’est annoncé sur le guide consulté.

bureau de lutte contre la cybercriminalité des Forces de sécurité intérieure, , ou formulaire officiel de signalement « بلّغ ». Aucun délai de retour n’est annoncé sur le guide consulté. Parler d’une inquiétude ou demander conseil sans urgence : formulaire d’aide en ligne de Himaya. L’association annonce une réponse sous 48 heures après envoi, pas une intervention dans ce délai. Elle affiche le 03 414 964 pour signaler une situation de maltraitance.

formulaire d’aide en ligne de Himaya. L’association annonce une réponse sous 48 heures après envoi, pas une intervention dans ce délai. Elle affiche le pour signaler une situation de maltraitance. Préparer une discussion ou une séance : portail E-Aman et Daleela, jeu et guide d’animation de l’UNICEF Liban. Contacts vérifiés le 21 novembre 2026.

Des ressources à utiliser en famille et en classe

Le portail E-Aman de l’Autorité de régulation des télécommunications distingue des espaces pour les parents, les jeunes et les enseignants. La version actuelle a été annoncée le 9 mars 2026 ; une version arabe du programme existait déjà en mars 2013. Le site propose notamment de parler du partage d’informations personnelles et de convenir d’un adulte à qui montrer un message inquiétant. Pour une séance en classe, les enseignants peuvent partir d’exemples fictifs et travailler ces réflexes sans demander aux élèves de raconter un incident personnel.

L’UNICEF Liban propose aussi Daleela, un jeu destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Un chapitre porte sur les choix en ligne, l’identité numérique et la reconnaissance de contenus risqués, notamment dans les jeux. L’UNICEF indique qu’il fonctionne hors connexion une fois installé, qu’il existe en arabe avec narration ainsi qu’en anglais et en français, et fournit un guide gratuit aux enseignants et intervenants. La fiche de l’UNICEF donne accès à la version Android. Le guide propose des séances de 90 minutes et des adaptations à 50 minutes.

La campagne et la proposition de loi suivent deux voies

Le ministère de l’Information a présenté le 20 novembre un programme de prévention et un documentaire destiné aux parents et aux enfants. Il a annoncé sa diffusion sur les réseaux sociaux et dans des médias publics et privés, sans préciser de calendrier par média dans son communiqué. Le communiqué n’annonce pas de nouveau service de signalement.

La Commission nationale des droits de l’homme s’est prononcée le 15 novembre sur une proposition distincte visant à renforcer la protection des mineurs dans l’environnement numérique. Selon son avis, le texte a été enregistré le 16 septembre puis transmis au gouvernement le 23 septembre. L’avis ne vaut ni vote ni entrée en vigueur.

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