Jeudi 19 novembre, l’Opéra de Damas a accueilli un hommage à Fairouz. La chanteuse Nirmin Chawki, l’Orchestre d’art syrien et le chœur Atr ont repris plusieurs morceaux sous la direction de Hussein al-Qaddour. Une séquence confiée aux enfants a rappelé la place de ce répertoire dans la mémoire musicale syrienne.

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À l’Opéra de Damas, l’Orchestre d’art syrien, le chœur Atr et la chanteuse Nirmin Chawki ont repris des chansons de Fairouz jeudi 19 novembre. La soirée, organisée à l’occasion de son anniversaire, a donné une place aux voix d’enfants. Fairouz était la destinataire de l’hommage, non l’interprète du concert.

Une ouverture consacrée à Damas

Nirmin Chawki a ouvert la soirée avec Cham ya dha al-saïf, une chanson adressée à Damas. L’ensemble a ensuite alterné des pièces de caractère différent. Le programme est passé par le mouachah andalou Lamma bada yatathanna, puis par des chansons associées à Fairouz telles que Natarouna ktir et Fi qahwa aal-mafraq. Le premier morceau renvoyait directement à la ville qui recevait le concert ; les suivants faisaient entendre aussi des chansons de scène et des airs devenus familiers hors du théâtre.

Le chef Hussein al-Qaddour a dirigé l’Orchestre d’art syrien et le chœur Atr. Il a indiqué à l’agence publique syrienne que la sélection visait à représenter plusieurs périodes du répertoire, en conservant son caractère mélodique dans une lecture orchestrale. Le ministère syrien de la Culture a parrainé la soirée, organisée par JME. Ce dispositif réunissait donc une soliste, un orchestre et plusieurs ensembles de voix, et non une nouvelle représentation de Fairouz.

Les enfants ont eu leur propre séquence

Les enfants ont chanté notamment Tiri ya tayyara et Qamra ya qamra. Leur intervention ne se limitait pas à un accompagnement de la soliste : elle constituait une séquence du programme, distincte des passages choraux et orchestraux. Les comptes rendus donnent des dénominations différentes pour le groupe d’enfants. Ils concordent sur sa participation, sans permettre de retenir un effectif précis.

Ce choix changeait la manière d’entendre le répertoire. Des morceaux que le public connaît par une voix soliste étaient distribués entre l’orchestre, un chœur et des interprètes plus jeunes. Le programme ne couvrait pas toute la carrière de la chanteuse ; il mettait côte à côte des chansons d’enfance, des airs plus intimistes et un hommage à la ville. Aucun élément ne permet d’y voir l’annonce d’un retour de Fairouz sur scène.

De la scène damascène au disque

Le lien avec Damas ne date pas de ce concert. La Bibliothèque nationale de France conserve des enregistrements publiés en 1962 sous le titre Festival international de Damas. Fairouz y figure au chant, accompagnée de l’orchestre et de chœurs. Le catalogue renseigne la date de publication et les interprètes ; il ne donne pas, à lui seul, la date précise de chaque prestation enregistrée.

Le parcours de l’artiste publié par son label mentionne aussi une représentation à la Foire internationale de Damas en 1963. Les deux repères éclairent le rapport entre la scène damascène et le répertoire qui a circulé sur disque. En novembre 2026, ce n’était plus la même distribution : la soirée de l’Opéra a repris ces liens à travers le travail d’interprètes syriens et la participation d’un chœur d’enfants.

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