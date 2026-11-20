La Banque centrale européenne prévoit de vérifier la dépendance des banques aux fournisseurs de services en nuage. Ses priorités pour 2027 à 2029 distinguent la surveillance des établissements et celle des prestataires critiques. Le règlement DORA impose aux entités financières de tenir un registre de leurs contrats de services numériques.

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La Banque centrale européenne va examiner la dépendance des banques aux fournisseurs de services en nuage. Ses priorités de supervision pour 2027–2029, publiées le 19 novembre, prévoient une revue ciblée de ces dépendances et la poursuite des inspections sur la gestion des prestataires. Le contrôle porte sur la capacité des banques à maintenir leurs fonctions critiques ou à les rétablir si un fournisseur ne peut plus les assurer.

Ce que la BCE veut vérifier dans les banques

La revue annoncée s’intéressera au rôle des prestataires dans les fonctions critiques et à la capacité des établissements à réagir en cas d’interruption, puis à reprendre leur activité. Un incident chez un fournisseur peut concerner plusieurs banques à la fois. La question pour le superviseur n’est donc pas seulement de savoir si la banque a conclu un contrat, mais ce qu’elle peut faire si le service sur lequel elle compte cesse d’être disponible.

Le programme prévoit également de prolonger la campagne d’inspections consacrée aux risques liés aux prestataires. Il n’annonce ni un incident en cours ni la résiliation d’un contrat. L’examen des dépendances figure dans les travaux prévus, pas dans la liste des résultats déjà établis pour chaque banque.

Du contrat au registre européen

Le règlement européen DORA, applicable depuis janvier 2025, oblige les entités financières concernées à tenir un registre de leurs contrats portant sur les services numériques fournis par des tiers. Ce registre couvre aussi les services qui ne soutiennent pas directement une fonction critique. En revanche, tous les prestataires inscrits ne sont pas pour autant désignés comme critiques au niveau de l’Union.

L’Autorité bancaire européenne, l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et celle des marchés financiers exploitent notamment ces informations pour établir quelles dépendances dépassent une seule entreprise. Leur appréciation prend en compte le nombre et l’importance des entités concernées, la nature des fonctions soutenues et la difficulté de remplacer le fournisseur. Elles ont publié une première liste commune de prestataires critiques en novembre 2025.

Le fournisseur est surveillé, la banque reste responsable

Le contrôle ne se fait pas au même niveau. Pour un fournisseur désigné critique, une autorité européenne chef de file peut examiner sa gestion des risques et lui adresser des recommandations. La BCE indique qu’elle informera les banques concernées des risques relevés dans ces recommandations, afin qu’elles les prennent en compte dans leur propre gestion des prestataires. Cette supervision européenne du fournisseur ne décharge pas la banque de ses obligations.

Cette distinction compte lorsque plusieurs établissements s’appuient sur le même service. Le contrôle du prestataire vise un risque commun, tandis que chaque banque doit pouvoir assurer la continuité de ses propres fonctions. La revue annoncée ne fixe pas un nouveau ratio de fonds propres : elle porte sur la continuité des services, indépendamment du niveau de capital annoncé lors du bilan prudentiel.

Archive : le siège de la BCE vu depuis le pont Honsel à Francfort, 13 juin 2021. Gerda Arendt / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photo entière redimensionnée et habillée ; composition sous la même licence.

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