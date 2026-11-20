L’Union européenne mobilise 500 générateurs de secours pour l’Ukraine. L’annonce de Dublin, datée du 12 novembre, ne détaille ni leur puissance ni leurs destinations. Le débat sur le financement ukrainien pour 2027 doit suivre les 26 et 27 novembre.

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À l’approche de l’hiver, l’Union européenne mobilise 500 générateurs de sa réserve rescEU pour l’Ukraine. Cette mesure a été annoncée le 12 novembre 2026 par António Costa et Ursula von der Leyen, après leur rencontre avec Volodymyr Zelensky à Dublin. Elle relève de l’aide d’urgence, distincte du débat sur le financement ukrainien pour 2027.

Une réserve de secours, pas un réseau de remplacement

Selon la Commission européenne, rescEU constitue une réserve stratégique intégrée au mécanisme européen de protection civile. Elle intervient en complément des moyens proposés par les pays participants lorsqu’une crise exige des capacités supplémentaires. L’Union finance ces réserves, qui ne se limitent pas à l’énergie : elles comprennent aussi des moyens médicaux, des hébergements et des équipements de transport.

Le volet énergétique rassemble des générateurs de différentes tailles. Certains peuvent alimenter un logement ; d’autres sont destinés à des bâtiments publics ou à des services essentiels, notamment les hôpitaux et les points de chauffage. La Commission indique que des milliers d’appareils ont déjà été déployés en Ukraine depuis l’invasion russe. Le lot annoncé à Dublin s’inscrit dans cette assistance de secours.

Le communiqué du 12 novembre ne précise toutefois ni la puissance des 500 générateurs, ni leurs lieux d’affectation, ni leur calendrier détaillé de livraison. Leur nombre ne permet donc pas de calculer combien de foyers seront alimentés. L’annonce ne constitue pas non plus une confirmation de réception de l’ensemble du matériel.

Deux calendriers distincts

Costa et von der Leyen annoncent également un soutien à la livraison de quatre ponts flottants norvégiens et de 200 bus. Pour les besoins financiers de 2027, ils renvoient au Conseil européen des 26 et 27 novembre, sur la base d’une proposition de la Commission. La déclaration prévoit parallèlement la présentation d’un vingt-deuxième paquet de sanctions contre la Russie, sans en annoncer l’adoption.

Photographie d’archives : Kyiv, 25 novembre 2022. Bektour, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Cette image ne montre ni la livraison annoncée ni la situation de novembre 2026.

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