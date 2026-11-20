Une réévaluation en livres peut gonfler un montant comptable sans apporter un dollar supplémentaire. Mais cette différence entre écriture et trésorerie ne décide pas, à elle seule, du traitement fiscal. Pour comprendre le désaccord bancaire, il faut aussi distinguer le change, la valeur des titres et les provisions déjà déduites.

8

Lire l'article Stop

Une réévaluation en livres peut gonfler un montant comptable sans apporter un dollar supplémentaire. Mais cette différence entre écriture et trésorerie ne décide pas, à elle seule, du traitement fiscal. Pour comprendre le désaccord bancaire, il faut aussi distinguer le change, la valeur des titres et les provisions déjà déduites.

Une banque peut afficher une hausse de la valeur d’un actif dans ses comptes sans avoir encaissé de nouvelle recette. C’est l’une des distinctions invoquées par l’Association des banques du Liban dans sa contestation fiscale du 16 novembre 2026. Elle ne signifie pourtant pas que toute augmentation comptable serait fictive, ni que toute somme non encaissée serait automatiquement exclue de l’impôt.

Le problème tient à la coexistence de plusieurs mesures. La trésorerie enregistre des fonds disponibles. Le bilan décrit des actifs et des engagements. Le compte de résultat rassemble des produits et des charges selon les règles comptables applicables. Le résultat fiscal, enfin, découle de la loi fiscale et des ajustements qu’elle impose. Ces mesures répondent à des questions différentes.

Le même actif, davantage de livres

Prenons une illustration entièrement hypothétique, qui ne reproduit les comptes d’aucun établissement. Une créance monétaire de 100 dollars est exprimée dans une comptabilité en monnaie locale à un taux de 10 unités pour un dollar. Sa contre-valeur est de 1 000 unités. Si le taux pertinent passe à 20, cette contre-valeur devient 2 000 unités, alors que l’actif reste de 100 dollars.

Les taux de 10 et 20 sont choisis uniquement pour expliquer le calcul. Ce ne sont ni des cours libanais historiques ou actuels, ni une estimation du pouvoir d’achat de la livre, ni le taux obtenu lors d’une transaction réelle.

L’augmentation de 1 000 unités ne constitue pas un versement reçu d’un client. Elle traduit ici un changement de conversion. Mais elle ne permet pas non plus de calculer le gain net de l’entreprise. Si celle-ci a une dette de 100 dollars soumise à la même conversion, sa dette augmente également de 1 000 unités dans cet exemple. Lire l’actif seul masquerait la contrepartie.

La norme IAS 21 traite précisément des opérations en devises et de la conversion des états financiers. Elle distingue notamment la monnaie fonctionnelle de l’entreprise et la monnaie de présentation. Il faut donc connaître le cadre retenu avant de qualifier une variation : changer la monnaie dans laquelle on présente un compte n’équivaut pas à vendre l’actif qu’il contient.

Le prix d’un titre est une autre variable

Une obligation peut aussi changer de valeur dans sa propre devise. Ce mouvement n’est pas, en lui-même, un gain de change. Un titre acheté 100 dollars, ramené dans une illustration simplifiée à 20 dollars puis réévalué à 35 dollars, a récupéré 15 dollars de valeur par rapport au point bas. Il reste pourtant inférieur de 65 dollars au prix d’achat.

S’il n’a pas été vendu, la hausse de 15 dollars n’est pas le produit d’une cession. S’il est vendu 35 dollars, un encaissement intervient, mais son analyse dépend encore de la valeur à laquelle il figurait dans les comptes avant cette vente. Il serait erroné d’additionner sans précaution une reprise déjà enregistrée et le prix encaissé comme s’il s’agissait de deux profits indépendants.

IFRS 9 distingue plusieurs modes de classement et d’évaluation des actifs financiers, en fonction du modèle de gestion et des flux contractuels. Certains relèvent du coût amorti, d’autres de la juste valeur, avec des effets différents sur la présentation des variations. La formule « le titre a monté » ne suffit donc pas à reconstituer le résultat publié.

Une provision comptable n’est pas une déduction garantie

La troisième question est fiscale. Une charge peut être inscrite dans les comptes sans être déductible de la base imposable. Inversement, une variation de valeur peut appeler un traitement fiscal qui ne se confond pas avec sa présentation comptable. IAS 12 reconnaît cette distinction en traitant notamment les écarts entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale.

Dans sa réponse du 16 novembre 2026, le ministère des Finances s’appuie sur l’avis juridique n° 11/2025 du 14 janvier 2025, relatif aux provisions sur les euro-obligations souveraines. Cet avis consultatif ne fixe pas l’impôt dû par chaque établissement. L’ABL défend leur prise en compte et conteste également les conséquences fiscales de différences de change. Ces deux volets ne doivent pas être fondus en une seule opération : une provision pour risque sur une obligation et un écart de conversion ne désignent pas la même écriture.

Le contrôle doit aussi regarder ce qui a été fait auparavant. Une perte comptable a-t-elle effectivement réduit un résultat fiscal ? Une reprise ultérieure concerne-t-elle cette même perte ? Le titre est-il toujours détenu ? Sans cette chronologie, on risque de comparer un gain d’une année avec une perte dont le traitement fiscal était différent.

Le résultat ne dit pas tout de la liquidité

Pour un déposant, la distinction est concrète. Une amélioration du résultat publié ne prouve pas à elle seule une augmentation équivalente des fonds immédiatement disponibles pour les retraits. À l’inverse, l’absence d’encaissement ne démontre pas l’absence de toute obligation fiscale.

Pour évaluer un bilan bancaire, il faut donc lire ensemble le résultat, les mouvements de trésorerie, les règles de valorisation et les annexes. C’est cette combinaison, plutôt qu’un chiffre isolé de gain ou de perte, qui permet de comprendre ce qui a changé dans les comptes et ce qui est réellement entré dans la caisse.

Illustration institutionnelle : Banque du Liban, photographie d’archives © François el Bacha / Libnanews, date de prise de vue inconnue. Habillage éditorial. Les exemples ne décrivent les comptes d’aucun établissement.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews