Dans la Békaa et le Chouf, le budget chauffage se calcule à partir des litres réellement consommés et du devis livré. Le plan humanitaire hivernal publié le 16 novembre éclaire les besoins des zones d’altitude. Il ne fixe ni prix de combustible ni montant d’aide pour chaque foyer libanais concerné.

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Un plan interagences publié le 16 novembre place le chauffage parmi les principaux besoins de l’hiver 2026-2027 au Liban. Pour les ménages de la Békaa et des hauteurs du Chouf, le calcul commence par deux chiffres plus utiles qu’un prix affiché sans précision : le volume effectivement consommé et le prix au litre du combustible livré.

Dans la Békaa, le plan hivernal des agences humanitaires identifie des températures sous zéro, des chutes de neige en altitude et des risques d’inondation récurrents dans les campements informels. Les réponses envisagées vont de l’aide au chauffage à la protection des abris, en passant par le drainage et le prépositionnement de matériel. Dans son volet consacré à Beyrouth et au Mont-Liban, le document souligne aussi les difficultés de chauffage et d’accès dans les secteurs d’altitude. Cette catégorie couvre le Chouf sur le plan administratif, mais le document ne donne ni estimation ni tarif propre à ce district.

Le plan hivernal mesure des besoins, pas des versements

Les organisations chiffrent à 43,64 millions de dollars le coût estimé de la réponse hivernale à l’échelle du pays. L’aide monétaire saisonnière destinée aux ménages vulnérables représente à elle seule 33,59 millions de dollars dans cette estimation. Le chauffage fait partie des dépenses que ces compléments sont censés aider à couvrir. D’autres crédits sont estimés pour les abris, le drainage ou le déneigement. Ces montants ne sont ni des sommes déjà versées ni un barème individuel. Ils ne permettent donc pas de déduire ce qu’une famille recevra, ni quand.

Comparer des devis pour le même combustible

Le tableau des prix du ministère de l’Énergie et de l’Eau distingue le diesel pour véhicules du mazout. Un montant affiché pour une autre catégorie ne suffit pas à établir le prix d’un combustible compatible avec une chaudière ou un poêle, encore moins le prix final livré dans un village. Pour comparer deux offres, demander le nom exact du produit, le volume, la date de validité du prix et le montant total livré. Un devis au litre et un devis par bidon ne deviennent comparables qu’après conversion dans la même unité.

Pour établir le budget, le point de départ le plus solide est le relevé de la cuve ou les dernières factures du logement, en tenant compte de la durée chauffée. Les litres achetés ne correspondent pas forcément aux litres brûlés si le niveau de la cuve a changé. À partir du volume à commander, le calcul est simple : multiplier les litres par le prix au litre et ajouter la livraison ou l’entretien s’ils ne sont pas déjà compris. À titre d’exemple purement arithmétique, sur une commande de 100 litres, un écart de 10 000 livres par litre entre deux devis représente un million de livres. Ce n’est ni un prix relevé ni une estimation de consommation.

Adapter la commande au logement et à l’accès

Comparer la consommation d’un hiver à l’autre n’a de sens que si l’on note aussi les pièces réellement chauffées et la durée d’usage. Dans un logement exposé, limiter les entrées d’air parasites et fermer les pièces inutilisées peut passer avant un changement d’appareil. Cela ne veut pas dire obturer les ventilations nécessaires au bon fonctionnement des équipements à combustion. Avant la remise en service, faire contrôler l’installation ou le conduit par un professionnel si leur état est incertain. Un groupe électrogène ne doit jamais servir à l’intérieur, même porte ouverte, en raison du risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

Dans les secteurs où les livraisons deviennent moins prévisibles par mauvais temps, la dernière vérification est celle du prochain passage du fournisseur. Elle permet de distinguer le volume à acheter aujourd’hui du volume envisagé pour tout l’hiver. Pour un foyer de la Békaa comme pour un foyer du Chouf, c’est cette combinaison entre réserve réelle, accès à la livraison et usage du logement, plutôt qu’une moyenne de district non publiée, qui rend le budget utile.

Photo d’archives : paysage entre la réserve du Chouf et la zone tampon de Jezzine, janvier 2024. Habibhelou, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image recadrée et intégrée à la couverture.

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