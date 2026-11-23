Au parc du Musée d’art islamique, le pavillon permanent de Gerhard Richter transforme une toile de 1990 en architecture et en sculptures.

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Le nouveau pavillon de Gerhard Richter à Doha part d’un tableau peint en 1990. Présenté au cours du week-end par Qatar Museums dans le parc du Musée d’art islamique, le bâtiment à six côtés reprend à l’extérieur des motifs issus de cette toile. Il réunit à l’intérieur peintures, sculpture et miroirs. Richter a conçu l’œuvre pour le site. Selldorf Architects l’a réalisée avec lui.

Une toile découpée en images, pas en morceaux

À l’origine se trouve Abstraktes Bild, toile répertoriée sous le numéro 724-4. Richter n’a pas découpé le tableau. Il a travaillé à partir d’une image numérisée afin d’obtenir des bandes de plus en plus fines. En inversant des bandes comme dans un miroir et en les répétant, il a fait apparaître des motifs qui ne se lisaient pas de cette manière dans la peinture. Son livre Patterns. Divided, Mirrored, Repeated documente cette expérience.

Selon la Fondation Beyeler, la même recherche a donné naissance aux Strips, la série que Richter entame en 2011. Les bandes sont découpées verticalement au départ. Dans les compositions les plus fines, le regard distingue surtout des lignes horizontales. Passer du tableau à la bande, puis de la bande au motif, change donc aussi le sens dans lequel on regarde l’image.

À l’intérieur, les miroirs déplacent le point de vue

À Doha, les motifs changent d’échelle et recouvrent les faces du pavillon. À l’intérieur, trois grands tableaux de la série Strip côtoient une sculpture centrale, Strip Tower, et deux œuvres de la série Mirror. Les reflets varient quand on se déplace. Le motif devient ainsi une expérience de l’espace, et non plus seulement un dessin que l’on regarde depuis un point fixe. Qatar Museums rapproche les répétitions de la façade de certaines géométries des arts islamiques. C’est la lecture proposée par l’institution, pas l’identification d’un motif historique que Richter aurait recopié.

Un lieu permanent, un programme temporaire

Selon Qatar Museums, le pavillon prolonge les échanges de l’année culturelle Qatar–Allemagne de 2017. Son lancement accompagne la première édition de Rubaiya Qatar, qui se déroule du 21 novembre 2026 au 30 avril 2027 en plusieurs lieux. Le Musée d’art islamique et le parc participent aussi à une exposition sur la place de l’eau dans la vie et les échanges. La date du 30 avril est celle du programme d’expositions, pas celle de la fermeture du pavillon.

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