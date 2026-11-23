Le communiqué adopté le 16 novembre à Islamabad soutient explicitement les efforts du Pakistan et du Qatar pour rapprocher les États-Unis et l’Iran. De son côté, l’Égypte confirme qu’elle coordonne ses démarches avec Islamabad dans un autre cadre régional. Ces deux voies se complètent sans avoir le même mandat, et aucune annonce n’établit une nouvelle négociation directe.

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Le communiqué adopté le 16 novembre à Islamabad soutient explicitement les efforts du Pakistan et du Qatar pour rapprocher les États-Unis et l’Iran. De son côté, l’Égypte confirme qu’elle coordonne ses démarches avec Islamabad dans un autre cadre régional. Ces deux voies se complètent sans avoir le même mandat, et aucune annonce n’établit une nouvelle négociation directe.

Islamabad : un soutien politique, pas un accord entre les parties

Les ministres et chefs de délégation de l’Organisation de coopération économique, réunis le 16 novembre à Islamabad, ont soutenu les efforts de médiation du Pakistan et du Qatar. Ils ont également salué le principe d’une initiative iranienne pour mettre fin au conflit. Le communiqué ne publie pas le contenu de cette initiative, ne lui attribue pas l’accord de Washington et ne fixe pas la date de pourparlers. Il donne un appui politique régional au travail des intermédiaires, sans modifier d’engagement entre les deux parties.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a de nouveau revendiqué ce rôle lors de son point de presse du 20 novembre. Pour expliquer la démarche d’Islamabad, il a rappelé le mémorandum d’Islamabad et les rencontres organisées ensuite en Suisse. Ce rappel porte sur un cadre déjà établi. Il ne constitue ni une reconduction automatique des rencontres ni la confirmation d’une nouvelle proposition acceptée.

Le Qatar et le Pakistan interviennent dans le même cadre

Le rôle des deux pays est décrit dans leurs communications officielles. En juin, Doha avait annoncé une réunion de haut niveau en Suisse réunissant les États-Unis, l’Iran, le Qatar et le Pakistan. Le communiqué des deux médiateurs publié à l’issue de cette réunion décrit la mise en place d’un comité chargé du suivi politique des démarches. La présidence ou l’accueil d’un format régional, l’organisation de rencontres et l’appui diplomatique ne sont pas tout à fait la même chose. Ce sont les textes de juin et le communiqué d’Islamabad de novembre, lus ensemble, qui permettent d’identifier le tandem chargé de la médiation dans ce cadre.

La poursuite des contacts ne préjuge pas des résultats. Un intermédiaire peut transmettre une proposition sans que le destinataire l’accepte. Il peut aussi convenir de poursuivre les échanges sans fixer d’ordre du jour public. Les documents ne permettent donc pas de présenter la négociation comme rouverte au niveau des délégations américaine et iranienne.

L’Égypte intervient à un autre niveau

Le 15 novembre, le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé un entretien entre le ministre Badr Abdelatty et son homologue pakistanais Ishaq Dar. Le Caire dit vouloir créer les conditions d’une reprise du dialogue et coordonner ses efforts dans le groupe dit des Quatre régionaux, qui réunit l’Égypte, le Pakistan, la Turquie et l’Arabie saoudite. Ce groupe a discuté avec ses homologues français, allemand, italien et britannique le 23 octobre, à Istanbul. Le communiqué conjoint énumère plusieurs sujets, notamment le conflit avec l’Iran et la sécurité de la navigation, sans se substituer au format de médiation entre Washington et Téhéran.

L’Égypte mène aussi ses propres échanges avec l’Iran. Elle a rendu compte d’un entretien début novembre entre Badr Abdelatty et Abbas Araghchi. Ce contact établit un effort de désescalade, mais aucun texte officiel consulté ne confie au Caire le même rôle que Doha et Islamabad dans le canal américano-iranien. La différence importe : l’Égypte peut soutenir la reprise de négociations sans être chargée de les conduire.

Le changement à surveiller n’est donc pas un nouveau témoignage d’optimisme. Ce serait l’annonce concordante d’une rencontre, l’acceptation d’un ordre du jour ou un texte approuvé par les deux parties. Aucun de ces trois éléments n’est établi dans les documents récents examinés.

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