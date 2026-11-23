Dans son état des lieux d’octobre, l’Organisation mondiale de la santé distingue les centres de soins encore ouverts des services qu’ils peuvent réellement assurer. À Gaza, le manque de fournitures et d’équipements limite les analyses de routine et certains examens spécialisés. Les données ne mesurent toutefois ni le nombre de patients en attente ni les délais pour obtenir un résultat.

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Dans son état des lieux d’octobre, l’Organisation mondiale de la santé distingue les centres de soins encore ouverts des services qu’ils peuvent réellement assurer. À Gaza, le manque de fournitures et d’équipements limite les analyses de routine et certains examens spécialisés. Les données ne mesurent toutefois ni le nombre de patients en attente ni les délais pour obtenir un résultat.

Ce que recouvre une ouverture partielle

Sur les 162 centres de santé évalués dans la bande de Gaza, l’OMS en classe 81 comme partiellement fonctionnels. Aucun n’atteint le niveau de fonctionnement complet dans ce relevé. Les autres sont classés comme non fonctionnels ou détruits. Ce périmètre réunit des centres publics, des structures de l’Office des Nations unies pour les réfugiés de Palestine et des centres associatifs. Il ne correspond pas aux seuls hôpitaux.

Cette distinction change la lecture des chiffres. Un centre peut recevoir des patients sans assurer sur place tous les examens dont ils ont besoin. Le relevé de l’OMS sépare donc l’état du bâtiment, la possibilité d’y accéder et la disponibilité des prestations. Dans un système de soins déjà éprouvé, ces trois éléments ne se rétablissent pas nécessairement au même rythme.

Des examens de routine aux analyses spécialisées

Les analyses de base servent notamment au suivi prénatal ou à celui de maladies chroniques. Dans son rapport annuel sur 2025, l’agence des Nations unies indique que ses centres et points médicaux encore en activité ont maintenu certaines prestations, dont des mesures de glycémie, des examens de suivi de l’anémie et un éventail réduit de tests biochimiques. Elle signale aussi des pénuries de consommables. Ce rapport décrit ce que l’agence a pu maintenir en 2025. Il ne dresse pas la liste des tests disponibles dans chaque centre en novembre 2026.

Le relevé plus récent de l’OMS montre un problème du même ordre pour certains examens hospitaliers. Parmi trois hôpitaux publics en activité où des analyses de laboratoire hautement spécialisées étaient attendues, un pouvait les assurer sans restriction signalée, un autre ne les proposait que partiellement et le dernier ne les proposait pas. Le chiffre porte sur ces trois établissements, non sur tous les hôpitaux ni sur tous les laboratoires de Gaza. L’OMS cite les manques d’équipements et de fournitures parmi les obstacles dans les deux établissements où le service n’atteignait pas le niveau attendu.

Ce que les chiffres ne permettent pas de dire

L’OMS avait déjà alerté en septembre sur les difficultés à faire entrer du matériel de diagnostic. Ces restrictions touchent le suivi individuel mais aussi la surveillance des maladies. Lorsqu’un test est moins accessible, les soignants disposent de moins d’informations pour suivre certains patients. Les autorités sanitaires disposent aussi de moins de résultats pour mesurer l’évolution d’un risque collectif. Cela ne permet pas, en revanche, de déduire le nombre d’infections passées inaperçues.

Le rapport humanitaire des Nations unies du 18 novembre montre que les problèmes d’accès, les pénuries et les dégâts aux infrastructures se poursuivaient pendant la période qu’il couvre. Il ne fournit pas de nouveau comptage des laboratoires ni de délai moyen pour obtenir une analyse. Augmenter le nombre de centres capables de recevoir des patients est une étape ; vérifier quels examens ils peuvent pratiquer et dans quelles conditions est une autre mesure de la reprise.

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