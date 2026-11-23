Stellantis annonce la fin de son programme officiel en endurance après la saison 2026 de Peugeot. Le groupe restera en Formule E jusqu’au terme de la saison 13, à l’été 2027. Il veut renforcer ses ventes de voitures de rallye aux équipes clientes et aussi développer des modèles routiers sportifs.

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Stellantis met fin à ses engagements officiels en championnat du monde, avec deux échéances distinctes. Peugeot quitte l’endurance au terme de la saison 2026. En Formule E, le groupe prévoit de rester jusqu’à l’été 2027. Il continuera en revanche à fournir des voitures de compétition à des clients et à développer des modèles sportifs.

Stellantis a annoncé lundi 23 novembre, à Poissy, qu’il recentrerait ses activités de sport automobile. Le retrait concerne ses programmes officiels en Championnat du monde d’endurance (WEC) et en Formule E. Le constructeur ne ferme pas sa branche compétition. Il veut employer ses ressources sur des projets liés aux voitures qu’il vend, tant pour la course que pour la route.

Peugeot quitte l’endurance après sa dernière course à Monza

Pour Peugeot, la décision arrive après la dernière épreuve du championnat 2026. Le 8 novembre, les deux 9X8 engagées par l’équipe Peugeot TotalEnergies ont pris les quatrième et huitième places aux 6 Heures de Monza. La marque a disputé dans cette même ville la première course de la 9X8 en juillet 2022.

Le retrait met donc fin au programme d’usine qui avait ramené Peugeot dans la catégorie de tête du championnat, les Hypercars. Il ne s’agit pas d’un forfait à annoncer pour une épreuve encore au calendrier 2026 : la saison est terminée. Stellantis n’a pas annoncé qu’une écurie cliente reprendrait les 9X8 après le départ de l’équipe officielle.

En Formule E, une saison supplémentaire

Le calendrier est différent en Formule E, où courent des monoplaces électriques. Stellantis indique qu’il ira au terme de la treizième saison du championnat, qui doit se terminer à l’été 2027. L’annonce du groupe ne met donc pas fin dès maintenant à ses engagements dans cette discipline. Elle ne fixe pas de nouvelle échéance commune aux deux championnats.

Des voitures pour les équipes clientes et pour la route

En compétition-client, le constructeur développe et vend des voitures à des équipes qui les engagent elles-mêmes. C’est différent d’un programme d’usine, dans lequel la marque engage sa propre équipe au championnat. Stellantis veut en particulier renforcer son offre multimarque de voitures de rallye pour les clients. Il ne promet pas de remplacer son programme mondial d’endurance par un autre engagement officiel en championnat du monde.

Le groupe compte aussi mobiliser ses ingénieurs sur des modèles sportifs de route, notamment chez Alfa Romeo et Maserati, ainsi que sur les déclinaisons GTi de Peugeot, HF de Lancia ou GSE d’Opel. Côté emplois, il dit vouloir conserver les salariés concernés et chercher avec eux des possibilités de redéploiement interne. Le groupe ne précise ni le nombre de postes concernés ni leur répartition entre les programmes maintenus.

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