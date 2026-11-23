De nouvelles frappes sont signalées à Baraachit et à Hadatha, tandis que cinq interpellations sont rapportées à Qaa, contre trois annoncées par l’armée. Emmanuel Macron écrit à Joseph Aoun au sujet de la souveraineté libanaise. Nvidia réintègre Jensen Huang immédiatement. À Bruxelles, les annulations de vols se prolongent jusqu’au soir.

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Lundi 23 novembre 2026, 18 h à Beyrouth. L’Agence nationale d’information rapporte de nouvelles frappes à Baraachit et à Hadatha, dans le Sud. Deux chaînes libanaises font état de cinq interpellations dans l’enquête sur les explosifs saisis à Qaa, contre trois annoncées par l’armée. Emmanuel Macron réaffirme son soutien au Liban dans une lettre à Joseph Aoun. Aux États-Unis, Nvidia annonce le retour de son cofondateur Jensen Huang à la direction.

Sud-Liban : frappes signalées à Baraachit et à Hadatha

L’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté deux frappes aériennes israéliennes aux abords de Baraachit, puis une frappe à Hadatha, dans le district de Bint Jbeil. Elle signale séparément deux explosions de drones à Nabatiyé el-Faouqa, à moins d’une demi-heure d’intervalle. Les dépêches n’indiquent pas de bilan humain pour ces faits. L’heure de diffusion d’une dépêche ne permet pas de dater précisément les frappes.

Ces informations sont distinctes des tirs d’artillerie signalés plus tôt lundi dans le Sud. L’homme blessé dans le secteur de Nabatiyé et de Kfar Roummane, dont l’ANI avait fait état le matin, avait été touché par l’explosion d’un objet non identifié. Ce blessé ne figure pas dans un bilan des frappes de l’après-midi.

Qaa : cinq interpellations rapportées, trois annoncées par l’armée

À Qaa, dans le nord de la Békaa, les chaînes Al-Jadeed et LBCI rapportent cinq interpellations après la saisie de matières explosives samedi. Dans son communiqué de dimanche, l’armée libanaise a annoncé trois interpellations et une saisie d’environ 264 kilos. Les deux chaînes ne donnent pas le même état de la transmission du dossier au renseignement militaire. Aucun nouveau décompte officiel n’a été annoncé dans les documents consultés.

L’armée a dit que les matières explosives avaient été introduites clandestinement depuis la Syrie. Elle n’a identifié ni propriétaire ni organisation derrière le chargement. Une source sécuritaire citée par une agence de presse affirme que les trois premiers suspects n’avaient pas d’affiliation partisane. Cette information porte sur ces trois personnes et ne constitue pas une conclusion de l’enquête.

France–Liban : Macron écrit à Joseph Aoun

À l’occasion du 83e anniversaire de l’indépendance du Liban, le président français a adressé une lettre à Joseph Aoun, dont la présidence libanaise a fait état lundi. Emmanuel Macron y réaffirme le soutien de la France au Liban. Il salue l’ouverture de pourparlers directs et présente l’accord-cadre du 26 juin, conclu sous l’égide américaine entre le Liban et Israël, comme une première étape vers le renforcement de la souveraineté libanaise, dans le cadre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.

La lettre ne vaut ni nouvel accord ni décision sur la présence internationale après la FINUL. Le mandat actuel de la mission s’achève le 31 décembre. Son retrait doit s’organiser en 2027 ; aucune mission de remplacement n’a été annoncée à l’issue des consultations du Conseil de sécurité du 19 novembre.

Nvidia annonce le retour de Jensen Huang

Le conseil d’administration a voté à l’unanimité pour réintégrer le cofondateur à la présidence et à la direction générale de Nvidia, ainsi qu’au conseil. Le groupe a rendu la décision publique lundi. Colette Kress quitte l’intérim mais conserve la direction financière, qu’elle n’avait pas abandonnée. La semaine dernière, le président du conseil avait dit que l’entreprise n’entendait pas rétablir Huang dans ses fonctions.

Nvidia affirme que le conseil, après avoir recueilli l’avis de hauts responsables américains, estime que ce retour ne présente pas de risque pour la sécurité nationale. Cette appréciation ne clôt pas l’enquête indépendante de l’entreprise et ne préjuge pas de celle des autorités californiennes, qui ont demandé des documents le 19 novembre.

Bruxelles : des vols annulés jusqu’à 21 h, heure locale

Brussels Airport annonce l’annulation de tous les départs et de toutes les arrivées programmés lundi entre 7 h et 21 h, heure belge, en raison du mouvement social qui touche aussi le contrôle aérien. Pour les vols après 21 h, soit 22 h à Beyrouth, l’aéroport recommande de suivre les consignes de la compagnie. Il prévoit une journée particulièrement chargée mardi 24 novembre, sans annoncer la même plage d’annulations pour mardi.

Agenda : une projection à 19 h au festival de cinéma de la NDU

L’Université Notre-Dame de Louaizé programme une projection lundi à 19 h au théâtre Bechara El Rahi, sur son campus principal. La 19e édition de son festival international se poursuit jusqu’au 27 novembre. Le programme annonce des séminaires à 16 h et des projections à 19 h mardi et mercredi. Le comédien et metteur en scène libanais Camille Salameh est l’invité d’honneur.

Photo d’archives : la corniche de Raouché, à Beyrouth. Photographie publiée en août 2020, sans lien avec les événements du jour. © François El Bacha / Libnanews.

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