Dans la bande de Gaza, le Conservatoire national de musique Edward Said et des associations partenaires ont maintenu des activités après le déplacement de leurs élèves et de leurs équipes. Leur travail montre ce qu’implique la continuité d’un enseignement quand les cours ne peuvent plus se tenir dans les mêmes locaux.

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Dans la bande de Gaza, le Conservatoire national de musique Edward Said et des associations partenaires ont maintenu des activités après le déplacement de leurs élèves et de leurs équipes. Leur travail montre ce qu’implique la continuité d’un enseignement quand les cours ne peuvent plus se tenir dans les mêmes locaux.

Retrouver un endroit pour apprendre

Le Conservatoire Edward Said consacre une partie de ses publications à l’activité de sa branche de Gaza. Le 31 octobre, il signalait que l’enseignement musical se poursuivait malgré la guerre. Depuis la fin de 2023, son programme de pratique musicale a rejoint des personnes déplacées dans des abris, des écoles et des centres communautaires. Le Conseil international de la musique, qui a distingué le projet, cite aussi des activités organisées sous des tentes. Cette continuité ne signifie ni que les locaux habituels ont été reconstruits ni qu’ils ont rouvert.

Les partenariats ont évolué au fil des déplacements. La Fondation Delia Arts explique avoir ouvert en janvier 2024 un lieu d’accueil pour artistes à Rafah avec le conservatoire et l’association Al Kamandjati. Elle décrit ensuite un dispositif qui mobilise des artistes sur place pour proposer des activités musicales et éducatives. Le premier lieu et les projets qui lui ont succédé ne sont pas interchangeables : le récit de leur création ne suffit pas à confirmer qu’ils fonctionnent aujourd’hui au même endroit.

Un cours n’est pas un concert

Une partie du travail tient à des fonctions simples : disposer d’un instrument, trouver un lieu où plusieurs élèves peuvent écouter et pratiquer, puis maintenir le contact avec eux quand les familles doivent repartir. Les programmes cités par le conservatoire et ses partenaires ne se réduisent donc pas aux concerts publics. Ils comprennent aussi l’apprentissage, les activités collectives et des occasions de jouer ensemble. Sans information plus précise, il n’est pas possible d’établir des horaires ou une liste de lieux où les cours seraient ouverts aux inscriptions.

Le Conseil international de la musique fait état de près de 40 000 personnes touchées depuis le début de son programme, en grande partie des enfants et des jeunes. Son chiffre réunit Gaza, la Cisjordanie et des activités destinées aux familles de Gaza déplacées au Caire. Il ne s’agit ni d’un effectif d’élèves actuellement inscrits à Gaza ni du nombre de personnes qui suivent des cours réguliers.

Préserver l’apprentissage sans promettre un effet thérapeutique

L’Unesco recense des activités artistiques et culturelles dans son soutien à la reprise de l’éducation à Gaza. Outre la musique, son bilan couvre le récit, les arts visuels, la danse et le patrimoine. Il décrit un champ d’action plus large que celui du conservatoire et ne doit pas être additionné aux chiffres de ce dernier.

Plusieurs associations présentent ces ateliers comme des moments de répit et d’expression. Cela renseigne sur l’objectif du programme, pas sur son effet clinique. Pour les enseignants, l’enjeu vérifiable est ailleurs : permettre à des élèves de poursuivre une pratique après un déplacement, même lorsque l’instrument, le local et le groupe ne sont plus les mêmes.

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