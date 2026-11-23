Le Trésor américain inscrit huit personnes et 22 entités sur sa liste de sanctions liées à l’Iran. Le Centre iranien de change et de l’or figure parmi les nouveaux inscrits. Les mesures gèlent les avoirs relevant de la juridiction américaine et se distinguent des sanctions pétrolières annoncées séparément le vendredi.

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Le Trésor américain a inscrit lundi 23 novembre huit personnes et 22 entités sur sa liste de sanctions liées à l’Iran. La mesure vise notamment le Centre iranien de change et de l’or ainsi que plusieurs sociétés établies aux Émirats arabes unis. Elle est distincte des sanctions annoncées vendredi contre quatre intermédiaires du pétrole iranien.

Washington vise des réseaux financiers liés à l’Iran

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui administre les sanctions américaines, a publié lundi les nouvelles inscriptions sur sa liste des personnes et entités bloquées (SDN). Parmi les entités figurent le Centre iranien de change et de l’or, la société de change Mellat et des entreprises établies notamment en Iran, aux Émirats arabes unis, en Turquie et à Hong Kong. La plupart des inscriptions relèvent du décret américain 13902, qui autorise des sanctions contre certains secteurs de l’économie iranienne.

Le Trésor présente la mesure comme une action contre des réseaux bancaires parallèles liés à l’Iran, dans le cadre de son opération Economic Outcast. La publication de l’OFAC confirme les inscriptions individuelles. Elle ne constitue pas une mesure contre l’ensemble des banques des pays où ces entités sont établies.

Un gel plutôt qu’une confiscation

L’inscription sur cette liste entraîne le gel des avoirs visés lorsqu’ils se trouvent aux États-Unis ou sous le contrôle d’une personne américaine. Elle ne vaut pas confiscation. Les transactions avec les personnes ou les entités bloquées sont en principe interdites aux personnes américaines, sauf exception ou autorisation applicable.

Cette décision suit celle du vendredi 20 novembre, lorsque Washington avait sanctionné quatre Iraniens que le Trésor présentait comme des intermédiaires chargés de gérer des recettes tirées de la vente de pétrole. L’avis du 23 novembre correspond à une nouvelle série d’inscriptions, et non à une republication de cette liste.

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