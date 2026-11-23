Du stade Fouad-Chehab à la salle de Ghazir, calendriers et billetteries éclairent les contraintes des deux sections sans révéler leurs comptes.

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Le 4 décembre, La Sagesse doit recevoir Al Akhaa au stade Fouad-Chehab de Jounieh, selon la billetterie de la Fédération libanaise de football. Les supporters de la section masculine de basket disposent, eux, d’une plateforme du club pour les rencontres à Ghazir. Les équipes portent le même nom, mais le public ne passe pas par le même circuit pour acheter ses places.

Deux circuits, pas deux chiffres d’affaires

La plateforme fédérale de football réunit les rencontres de plusieurs clubs et stades. Elle présente aussi le match que La Sagesse doit disputer chez le Nejmeh, à Beyrouth, le 29 novembre. Dans le basket, le prestataire OMT décrit un autre parcours pour les matches à Ghazir : choix sur la billetterie du club, puis paiement via son application ou son réseau de points de vente. La présence d’une billetterie dédiée n’indique ni le taux de remplissage ni la part qui revient au club. Une date inscrite au calendrier n’est pas une recette encaissée.

Le calendrier régional impose d’autres dépenses

Finaliste de la West Asia Super League le 4 octobre à Zouk Mikael, La Sagesse a perdu 75–67 contre Al Riyadi. La FIBA prévoit de lancer la prochaine édition en décembre avec des groupes réunissant des clubs du Golfe et d’Asie occidentale. Dans le format présenté, les participants doivent jouer cinq matches de groupe à domicile et cinq à l’extérieur. Cela offre des dates à vendre et impose des déplacements. Le format ne permet pas de chiffrer le solde financier pour un club, et le calendrier propre à La Sagesse reste à confirmer.

Ce que les comptes permettraient de comparer

Comparer les deux sections suppose de connaître les recettes réellement conservées après le partage de la billetterie. Il faut aussi mesurer le parrainage, les éventuels droits de diffusion et les charges de salle, de stade ou de déplacements. Ces chiffres ne figurent pas dans la documentation des canaux de vente. Rien dans ces documents ne permet donc d’établir qu’une section finance l’autre. Les deux parcours de billetterie sont vérifiables ; les bénéfices de chacun ne le sont pas à partir de ces seules pièces.

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