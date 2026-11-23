La Commission européenne propose un 22e paquet de sanctions contre la Russie. Environ 60 banques, les plateformes de cryptomonnaies et la participation sous drapeau russe à des compétitions européennes sont visées. Le Conseil doit encore statuer à l’unanimité. Les nouvelles lignes directrices sur les visas relèvent plutôt d’une procédure distincte.

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La Commission européenne a présenté lundi 23 novembre à Strasbourg un 22e projet de sanctions contre la Russie. Environ 60 banques, des plateformes de cryptomonnaies et la participation sous drapeau russe à des compétitions dans l’Union sont dans le viseur. Les Vingt-Sept doivent encore s’accorder à l’unanimité.

Une soixantaine de banques visées

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, propose d’étendre l’interdiction de transactions à une soixantaine de banques russes et de les exclure de SWIFT, le réseau de messagerie utilisé pour les paiements entre banques. Le projet vise également certains réseaux de paiement et plateformes de cryptomonnaies, y compris dans des pays tiers lorsqu’ils facilitent le contournement des sanctions, selon la Commission.

Dans l’énergie, le projet étendrait l’interdiction de fournir des services européens à la construction, à l’exploitation ou à la réparation d’infrastructures russes, notamment les raffineries. La Commission prévoit d’y inclure pour la première fois les services liés à l’électricité. Elle propose aussi d’ajouter plus de 70 navires aux mesures visant la flotte dite fantôme.

Sport et visas : deux procédures à distinguer

Sur le plan sportif, la Commission propose d’empêcher des équipes et des athlètes de concourir sous le drapeau russe lors d’événements organisés dans l’Union. Le texte prévoit aussi de restreindre les financements de sponsors russes à destination d’associations européennes sportives et culturelles. L’annonce ne constitue pas une interdiction générale de participer fondée sur la seule nationalité russe.

En parallèle, la Commission a adopté lundi des lignes directrices sur les visas. Elles doivent aider les États membres à appliquer une interdiction visant les combattants actuels et anciens des forces russes. La haute représentante de l’Union, Kaja Kallas, a proposé d’activer cette interdiction, dont la date d’entrée en vigueur reste à décider par le Conseil. La Commission rappelle que les contrôles renforcés doivent préserver l’accès à la protection, notamment pour les dissidents et les journalistes indépendants.

La présentation du 22e paquet ne rend donc pas ces nouvelles mesures applicables : les décisions de sanctions doivent encore être adoptées à l’unanimité au Conseil de l’Union européenne.

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