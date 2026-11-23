L’Iran a commencé à rationner l’électricité le 22 novembre, faute de combustible en quantité suffisante pour ses centrales, selon Tavanir. Mais le pays subissait déjà des coupures récurrentes bien avant le conflit de 2026. Les bilans de l’Agence américaine d’information sur l’énergie et de la Banque mondiale montrent pourquoi l’abondance de gaz ne suffit pas à garantir l’alimentation électrique toute l’année.

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L’Iran a commencé à rationner l’électricité le 22 novembre, faute de combustible en quantité suffisante pour ses centrales, selon Tavanir. Mais le pays subissait déjà des coupures récurrentes bien avant le conflit de 2026. Les bilans de l’Agence américaine d’information sur l’énergie et de la Banque mondiale montrent pourquoi l’abondance de gaz ne suffit pas à garantir l’alimentation électrique toute l’année.

Des pannes d’été bien avant les difficultés de cet hiver

En 2022, le gaz naturel fournissait 85 % de la production d’électricité de l’Iran, selon le bilan publié en octobre 2024 par l’Agence américaine d’information sur l’énergie. C’est une part de l’électricité produite cette année-là, non une mesure de la capacité actuelle ou de la disponibilité du gaz en novembre 2026.

Le même bilan relevait des coupures tournantes touchant ménages et industries presque chaque été depuis 2020. À la pointe estivale de 2023, la demande avait dépassé de 12 gigawatts l’offre disponible. Il s’agit d’un écart de puissance à un moment de forte consommation, pas d’une quantité annuelle d’électricité manquante ni d’un chiffre pour l’hiver en cours.

Le vieillissement d’une partie des équipements et le sous-investissement réduisaient déjà la capacité réellement disponible. En avril 2025, la Banque mondiale décrivait également des interruptions fréquentes de gaz et d’électricité et leurs conséquences pour la production hors pétrole. Ces diagnostics précèdent les dégâts invoqués aujourd’hui par les autorités.

En hiver, le chauffage et les centrales sollicitent la même ressource

L’électricité manque en été quand le réseau doit absorber une forte demande. En hiver, une autre pression s’ajoute : les ménages et les commerces consomment davantage de gaz pour se chauffer. La capacité de stockage était insuffisante pour répondre aux variations saisonnières constatées dans le bilan de 2024. Disposer de réserves dans le sous-sol ne garantit donc pas que les centrales reçoivent tout le combustible dont elles ont besoin au moment voulu.

Le président Massoud Pezeshkian attribue une partie des difficultés de cet hiver aux dégâts causés aux infrastructures gazières. La Banque mondiale constatait en octobre 2026 que la guerre avait réduit les capacités de production en endommageant notamment des infrastructures énergétiques. Ni ce constat, ni l’annonce de Tavanir ne permettent de chiffrer la part des coupures de novembre imputable à ces dégâts plutôt qu’aux déséquilibres antérieurs.

Ce qui permettrait de juger l’effet du rationnement

Le calendrier de coupures annoncé renseigne sur un régime prévu, pas sur l’électricité effectivement distribuée. Pour savoir si la situation s’améliore, il faudrait disposer, sur une même période, de chiffres sur la production disponible, l’approvisionnement total des centrales et la durée réelle des interruptions. Les déclarations consultées ne donnent pas encore ce bilan. Les chiffres de 2022 et 2023 expliquent la fragilité du système avant la guerre ; ils ne remplacent pas des mesures de l’hiver 2026.

Archive : immeubles de Téhéran vus depuis la tour Milad en septembre 2011, sans lien avec les coupures annoncées en novembre 2026. Simisa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Composition Libnanews.

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