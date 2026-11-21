La maison Dar Hashem ouvre Kitab dans la rue Hamra à Beyrouth. La librairie réunit ses propres publications et des livres d’autres éditeurs. Deux traductions éclairent le catalogue de la maison, de l’enquête de Munira Khayyat sur le Liban-Sud à la fiction irlandaise. Le calendrier des rencontres reste à préciser.

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La maison Dar Hashem a ouvert Kitab, une librairie de la rue Hamra à Beyrouth. Elle y présente ses propres publications et des ouvrages d’autres éditeurs. L’ouverture donne un point de vente physique à un catalogue arabe qui va de la traduction littéraire à l’enquête sur la guerre au Liban-Sud.

L’éditeur avait fixé son rendez-vous d’ouverture au mercredi 11 novembre et a annoncé le lendemain que la librairie avait accueilli ses premiers lecteurs. Il présente Kitab à la fois comme un point de vente et comme un lieu de lecture. Dans son annonce, Dar Hashem dit vouloir faire place à la discussion autour des livres. Il ne détaille pas encore de calendrier de rencontres dans les informations publiques consultées.

Librairie Kitab à Hamra : du catalogue à la rue

Le lieu porte un nom différent de celui du éditeur qui l’a créé. Ce n’est pas, pour autant, un simple comptoir de retrait des commandes de Dar Hashem : dans sa présentation de l’ouverture, la maison précise que les rayons doivent inclure des livres d’autres éditeurs. Elle ne publie pas de liste complète de ces maisons ni d’inventaire des titres sur place. Le catalogue en ligne de Dar Hashem renseigne sur la ligne éditoriale du fondateur, mais pas sur la disponibilité d’un volume précis dans la librairie.

Deux traductions donnent une idée de cette ligne. L’anthropologue Munira Khayyat a consacré A Landscape of War à la vie des villages du Liban-Sud dans un environnement façonné par des années de conflit. L’ouvrage a d’abord paru en anglais en 2022. Dar Hashem a publié en 2026 la traduction arabe d’Ahmad A. Mohsen. Le catalogue de la maison comprend aussi une traduction de la romancière irlandaise Sally Rooney. Ces titres relèvent de registres différents : l’enquête de terrain au Liban et la fiction contemporaine en traduction.

Les textes de diplomatie occupent une autre place. Dar Hashem publie notamment en arabe La force de la négociation, d’Abbas Araghchi. Sa deuxième édition, parue en 2026, ajoute un chapitre sur les négociations iraniennes autour de la guerre de douze jours de 2025. Le livre présente le récit de son auteur, partie prenante aux discussions. La maison situe l’une de ses premières activités publiques autour de cet ouvrage, lors d’une signature à Mascate en avril 2025. L’ouverture à Hamra marque une autre étape : l’éditeur dispose désormais d’un lieu de vente à Beyrouth.

Un lieu ouvert, des rencontres encore à préciser

Kitab s’installe dans une rue où les commerces et les cafés côtoient depuis longtemps les librairies. Le choix de cette adresse donne un lieu de consultation et d’achat à des ouvrages qu’on pouvait déjà obtenir par d’autres canaux. Il ne dit pas encore comment la librairie sélectionnera les livres d’autres maisons, ni à quels rendez-vous les lecteurs pourront participer.

L’annonce situe Kitab dans la rue Hamra, à Beyrouth. Elle ne précise pas de numéro de rue ou d’horaires d’ouverture réguliers. Les renseignements publiés permettent donc de situer la librairie et d’identifier quelques titres du catalogue de son fondateur, pas de garantir l’accès à une heure donnée ni la présence d’un livre sur ses rayons.

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