Au Liban, la formation à la vaccination contre le papillomavirus humain commence avec plus de vingt coordinateurs de soins primaires. L’OMS et le ministère de la Santé préparent son extension en novembre et décembre, avec le soutien de Gavi. L’UNICEF appuie un volet distinct destiné au dialogue avec les communautés.

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Plus de vingt coordinateurs de soins primaires constituent le premier groupe d’une formation sur la vaccination contre le papillomavirus humain au Liban. L’Organisation mondiale de la santé, qui mène cette préparation avec le ministère de la Santé, prévoit de l’élargir aux professionnels du pays en novembre et décembre.

Le bureau libanais de l’OMS a annoncé le lancement le 18 novembre. La formation est organisée avec le ministère de la Santé publique et bénéficie du soutien de Gavi, l’Alliance du vaccin. En commençant par les coordinateurs de soins primaires, les organisateurs s’appuient sur les équipes chargées de relier le programme national aux centres. Le nombre communiqué désigne les personnes du premier groupe. Ce n’est ni un total de soignants déjà formés à l’échelle du Liban, ni un nombre de centres préparés.

Préparer le réseau avant les premières séances

La stratégie nationale de vaccination 2026–2030, publiée par le ministère, prévoit expressément de former les personnels à l’introduction du vaccin contre le papillomavirus humain, ou HPV, dans le calendrier national. À l’échelle de l’ensemble du programme de vaccination, elle vise aussi à harmoniser les compétences, à organiser des formations régulières et à renforcer l’accompagnement des équipes au niveau local. La distribution, la chaîne du froid et la communication figurent parmi les domaines de formation cités dans ce cadre général. Le document n’est pas le programme détaillé du premier atelier HPV et ne permet pas de préciser ce qui y a été enseigné.

Cette préparation répond à un enjeu de coordination. Une fois les consignes nationales fixées, les équipes doivent pouvoir les appliquer de façon cohérente d’un centre à l’autre et donner aux familles la même information. La stratégie prévoit de suivre la part du personnel formé à partir des données du programme. Pour la session annoncée en novembre, l’OMS ne donne encore ni répartition par région, ni nombre total de participants attendus, ni bilan de formation des centres.

Un volet distinct pour répondre aux questions des familles

L’OMS annonce également des séances complémentaires soutenues par l’UNICEF, destinées à renforcer le dialogue avec les communautés et la confiance dans la vaccination. Ce volet n’est pas un décompte supplémentaire de soignants formés. Il complète le travail auprès des professionnels en préparant l’information à destination du public.

Le lancement de la formation ne vaut ni réception des doses ni ouverture des rendez-vous. L’annonce ne publie pas de liste de centres participants ou de calendrier de vaccination. Elle documente une étape distincte : la préparation des équipes avant le déploiement.

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