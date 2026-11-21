Deux corneilles noires ont répondu en 235 millisecondes en moyenne à une tâche visuelle menée à Tübingen. Des enregistrements cérébraux révèlent aussi des signaux bien avant leur réponse. Publiée le 22 octobre 2026, cette étude permet de mieux comprendre la prise de décision chez les oiseaux. Mais son résultat ne constitue ni un classement général de l’intelligence ni une compétition entre espèces à protocole identique. Le nombre d’animaux et la nature du test imposent de lire les chiffres avec précision.

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Un quart de seconde, ou presque : deux corneilles noires ont indiqué la direction d’un mouvement en 235 millisecondes en moyenne. L’étude de l’Université de Tübingen, publiée le 22 octobre 2026, éclaire la rapidité d’une décision visuelle. Elle ne mesure pas une intelligence supérieure à celle des humains.

Deux corneilles face à un choix simple

Le dispositif présente des points mobiles sur un écran tactile. Les oiseaux, de l’espèce Corvus corone, doivent reconnaître leur direction dominante : gauche ou droite. Un coup de bec sur la cible correspondante indique leur réponse.

Lorsque le mouvement est net, leur réussite approche 100 %. Même avec des signaux difficiles à distinguer, les réponses dépassent le niveau du hasard.

Des signaux avant le coup de bec

Les enregistrements neuronaux révèlent des signaux associés à la direction choisie dès environ 70 millisecondes après l’apparition du stimulus. Ils précèdent donc la réponse observable.

Les chercheurs observent ces mécanismes dans le nidopallium caudolatéral, une région associative du cerveau des oiseaux. L’activité augmente pendant la formation de la décision. Elle reflète à la fois les informations visuelles disponibles et la direction retenue.

Les oiseaux ne possèdent pas le cortex organisé en couches des mammifères. Pourtant, la dynamique enregistrée est compatible avec des modèles de décision établis chez les primates.

Pourquoi « deux fois plus vite » demande une nuance

Le délai observé représente environ la moitié de celui rapporté auparavant chez les humains ou les singes pour des tâches comparables. Il ne faut pas lire ce rapprochement comme un tournoi entre espèces organisé dans des conditions identiques.

Deux individus, une espèce et une tâche précise : le périmètre du résultat reste étroit. L’expérience ne permet pas de classer globalement les capacités de raisonnement des oiseaux et des humains.

Les exigences du vol et du contrôle des mouvements pourraient avoir favorisé cette rapidité visuelle au cours de l’évolution. Cette explication demeure une hypothèse. Les mécanismes responsables de l’avantage temporel restent à préciser.

Illustration : corneille noire en vol à Montpellier, le 24 avril 2019. Photographie d’archives sans lien avec les deux oiseaux étudiés. Rorolinus, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Image redimensionnée sans recadrage.

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