Huawei lance son concours universitaire 2026–2027 à Beyrouth et ouvre un volet régional consacré aux projets d’intelligence artificielle. La cérémonie distingue une équipe de l’USEK et de l’AUST. En juin à Shenzhen, les trois étudiants libanais ont remporté un deuxième prix dans la catégorie du cloud, partagé avec plusieurs équipes.

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Huawei a présenté à Beyrouth son concours universitaire 2026–2027, avec un nouveau volet régional consacré aux projets d’intelligence artificielle. La cérémonie du 20 novembre a aussi distingué une équipe de l’USEK et de l’AUST, lauréate en juin d’un deuxième prix dans l’épreuve de cloud à Shenzhen.

Deux temps différents se sont croisés au lancement du concours Huawei au Liban. Le 20 novembre, l’entreprise a présenté les épreuves du prochain cycle et salué les résultats de l’édition précédente devant des responsables universitaires et le ministre d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle, Kamal Chehade. Le prix qui a valu cette distinction aux étudiants libanais remonte à la finale mondiale organisée à Shenzhen en juin.

Concours Huawei au Liban : un deuxième prix en cloud

Le palmarès de Huawei réunit l’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) et l’American University of Science and Technology (AUST) sous une même entrée. L’équipe a obtenu un « Second Prize » dans la catégorie pratique Cloud. Plusieurs autres équipes apparaissent au même niveau de distinction. Le résultat ne correspond donc pas à une deuxième place unique au classement mondial, ni à un prix dans la catégorie séparée Ascend AI.

L’AUST a identifié deux de ses étudiants dans la délégation : Mariam Zaiter et Mounir Rizkallah. Le Libanais Yuri Yaacoub, étudiant en ingénierie à l’USEK, conduisait l’équipe, accompagnée par l’enseignante Marie-Rita Hojeij. Les deux établissements ont donc concouru ensemble. L’USEK indique que cette même équipe avait auparavant décroché un grand prix à l’échelon régional. Ce résultat correspond à une autre étape de la sélection. La finale pratique prévoyait une journée de travail sur des exercices, avec dépôt des résultats à l’issue de l’épreuve. Le palmarès public donne les prix par catégorie, sans publier les notes individuelles.

Pour la prochaine édition, des projets d’IA à développer en équipe

Dans la région Moyen-Orient et Asie centrale, le cycle 2026–2027 distingue trois types d’épreuves. Le concours pratique garde trois filières : réseaux, cloud et informatique. Le concours d’innovation ouvre une filière consacrée à des projets d’intelligence artificielle. Un troisième concours s’adresse aux enseignants et porte sur la collaboration entre le monde universitaire et l’industrie.

La nouvelle filière d’innovation ne se confond pas avec le parcours qui a valu son prix à l’équipe libanaise. Les équipes universitaires y développent des projets à l’aide d’outils proposés par l’entreprise ; l’épreuve Cloud, elle, appartient au volet pratique. Il s’agit d’un concours organisé par un fournisseur de technologies, et non d’un classement des systèmes universitaires ni d’un concours public libanais.

Au Liban, la présentation aux étudiants avait commencé avant la cérémonie de novembre. La branche étudiante de l’IEEE à la City University et l’équipe locale de la Huawei ICT Academy ont organisé une séance d’information le 7 octobre. Elles y ont présenté les modalités d’inscription, la préparation et les étapes de qualification. Le parcours annoncé passe par des sélections nationales et régionales avant la finale mondiale. Les dates précises de ces sélections pour le Liban n’ont pas été établies dans les documents publics consultés.

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