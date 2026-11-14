À l’école, la confiance ne se décrète pas

Le respect d’un enseignant se mesure-t-il au silence de la classe ou à la possibilité de poser une question ? Des professionnels de l’éducation au Liban décrivent des attentes différentes, renforcées par les échanges numériques. Leurs témoignages montrent l’importance de règles lisibles, d’un droit de signaler les difficultés et de limites protégeant le temps des enseignants. Ces expériences ne constituent pas une enquête nationale. Elles éclairent des situations concrètes, du désaccord en classe aux messages échangés après les cours.

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Poser une question, contester une note, signaler une parole blessante : la confiance à l’école ne suppose pas l’absence de désaccord. Elle dépend aussi de la manière dont un établissement traite ces situations. Au Liban, la relation entre élèves, enseignants et parents doit désormais composer avec des échanges numériques qui débordent la classe et des attentes différentes envers l’autorité.

Trois décisions très concrètes traversent ces tensions : distinguer une contestation d’une offense, organiser l’écoute des plaintes et fixer les limites du contact hors des cours. Les professionnels interrogés sur ces sujets ne partagent pas tous le même diagnostic. Leurs expériences éclairent des pratiques, sans constituer une mesure représentative de toutes les écoles libanaises.

Une question n’est pas toujours une provocation

Pour le conseiller pédagogique Abdelrahman Makki, le professeur n’occupe plus la même place dans l’accès au savoir. L’élève dispose d’informations et de références en dehors de l’école. L’enseignant doit donc accompagner les apprentissages, plutôt que seulement transmettre des connaissances. Dans cette perspective, discuter son propos ne constitue pas nécessairement un manque de respect.

Leïla Chamseddine, chercheuse en anthropologie et en médias, distingue plusieurs situations souvent confondues. Une manière différente de s’exprimer, une tension autour de l’autonomie et une véritable offense ne relèvent pas du même registre. Selon elle, un désaccord entre générations sur les codes de politesse ne prouve pas, à lui seul, la disparition du respect.

Le professeur de philosophie Firas Hariri, qui enseigne dans le secondaire public, observe pour sa part une attention accrue des élèves au ton employé. Le choix des mots et la personnalité du professeur influencent la relation. Il ne considère pas automatiquement l’usage du prénom d’un enseignant comme une marque d’insolence.

Patrick Rizkallah, enseignant du privé et syndicaliste, exprime une inquiétude différente. Il estime que les règles de comportement et la considération accordée au professeur se sont affaiblies. Il souligne la difficulté de devoir enseigner, tenir la classe et accompagner ces transformations en même temps. Ces appréciations divergentes montrent que les mêmes conduites ne reçoivent pas toujours la même interprétation.

La confiance entre élèves et enseignants passe par les mots

Rita Assaf, conseillère psychosociale et spécialiste de l’évaluation pédagogique, insiste sur la distinction entre une personne et son comportement. Une remarque doit porter sur l’acte à corriger, sans réduire l’élève à une étiquette dévalorisante. Cette distinction permet, selon elle, d’expliquer une erreur sans transformer le rappel à la règle en jugement sur l’enfant.

Elle invite aussi à examiner les raisons d’un refus. Celui-ci peut correspondre à une recherche d’attention, à une difficulté d’apprentissage ou à la crainte d’échouer devant les autres. Un comportement isolé ne suffit donc pas à caractériser un élève. Son analyse défend une relation fondée sur la confiance, où l’expression reste possible sans effacer les limites.

À la direction de l’école intermédiaire publique Maarouf-Saad, Saadiyé Bassiouni constate que les élèves osent davantage raconter à l’administration ce qui se passe en classe. Ils peuvent signaler le comportement d’un professeur sans craindre une sanction pour le seul fait d’avoir parlé. L’existence de cette possibilité ne tranche pas automatiquement le fond d’une plainte : elle permet que la difficulté soit entendue.

Les messages scolaires débordent les horaires

Les groupes de messagerie servent à transmettre documents, décisions et informations pratiques. Pour Firas Hariri, leur usage mêle davantage espace professionnel et vie privée. Le téléphone, autrefois surtout présenté comme un objet à écarter de la classe, est aussi devenu un outil du fonctionnement scolaire.

Saadiyé Bassiouni souligne les effets possibles de ces échanges sur le temps familial des enseignants. Abdelrahman Makki ne place pas la limite au même endroit : il estime que le professeur peut déterminer lui-même quand répondre. Leïla Chamseddine met, elle, l’accent sur la nécessité de rendre explicites les horaires, les objectifs et les limites du contact. L’accès rapide à un enseignant ne signifie pas une disponibilité permanente.

Le rôle des parents ne se limite pas aux devoirs

Saadiyé Bassiouni relève que certains parents concentrent leur suivi sur les leçons, sans connaître les autres dimensions de la vie scolaire. Leïla Chamseddine insiste sur la qualité de l’écoute : comprendre un conflit suppose d’entendre l’enfant et de l’aider à y faire face, plutôt que de constater seulement la présence ou l’absence des parents.

La responsabilité revient aussi à l’établissement. Firas Hariri estime que les outils des écoles n’ont pas toujours suivi ces changements. Leïla Chamseddine rappelle de son côté que protéger la place du professeur exige des conditions de travail adaptées. La gestion d’une plainte, les règles des groupes numériques et le soutien de la direction restent ainsi des décisions concrètes à organiser dans chaque école.

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