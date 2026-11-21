À Tyr, les municipalités ont demandé de désengorger les écoles utilisées comme abris collectifs. L’ONU et l’UNICEF documentent les besoins d’hébergement et de continuité scolaire. La remise en service des salles suppose de distinguer les places disponibles pour les familles, le trajet des élèves et les heures de cours assurées.

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À Tyr, libérer des salles de classe utilisées pour l’hébergement ne suffit pas à remettre les élèves à l’école. Les besoins relevés par l’ONU auprès des municipalités du Sud et le bilan de l’UNICEF permettent de distinguer trois questions : où loger les familles, quels établissements peuvent accueillir les élèves et comment assurer la continuité des cours.

Lors des consultations conduites entre la fin de juillet et le début de septembre 2026, les représentants des municipalités de Tyr ont cité le désengorgement des écoles utilisées comme abris collectifs parmi leurs priorités. Le compte rendu du coordonnateur humanitaire des Nations unies, publié le 9 octobre, place ce besoin aux côtés de la remise en état des réseaux d’eau et des routes. Il s’agit de difficultés signalées par les collectivités, pas d’un calendrier de départ des familles ou de réouverture des établissements.

Le 16 novembre, les Nations unies ont indiqué que leur vice-secrétaire générale, Amina J. Mohammed, avait rencontré des personnes déplacées à Tyr. Les familles ont notamment exprimé des inquiétudes pour leur sécurité à l’approche du retrait de la FINUL. Le compte rendu signale aussi un échange avec des soignants et des patients à la Fondation Imam Sadr. Il ne dresse pas un inventaire des écoles encore utilisées comme abris et ne confirme pas le nombre de places offertes dans des centres de remplacement.

Une place d’hébergement et une place en classe ne se remplacent pas

Un transfert peut rendre des locaux à une école tout en compliquant le trajet des enfants dont la famille change d’adresse. Pour évaluer son effet, le nombre de places d’hébergement ne suffit pas. Il faut savoir si elles sont disponibles au moment du transfert, comment les élèves rejoindront leur établissement et si les lieux offrent les services nécessaires à un séjour qui peut durer. L’écart entre une place annoncée et une place réellement occupable compte autant, pour les familles, que la date administrative de fermeture d’un abri.

Le rapport humanitaire de l’UNICEF publié le 7 novembre donne des exemples de conditions matérielles. Pour les mois d’août et de septembre, ses partenaires ont relevé dans certains abris des besoins touchant à la séparation des sanitaires et des douches et à l’intimité dans les chambres partagées. Ces constats couvrent plusieurs sites au Liban ; ils ne décrivent pas chacun des abris de Tyr. Ils permettent en revanche de comprendre pourquoi un transfert ne se résume pas à faire passer les occupants d’un bâtiment à l’autre.

Récupérer les heures de cours, pas seulement les bâtiments

Le ministère de l’Éducation avait fixé au 15 septembre le démarrage des cours de la première vacation dans le public, selon le même rapport. Cette date nationale ne décrit pas la reprise effective dans toutes les écoles. L’UNICEF distingue d’ailleurs le retour en classe et le travail de rattrapage. Le programme national de récupération des apprentissages lancé en septembre vise plusieurs niveaux du primaire et du secondaire. Environ 10 000 enseignants ont participé à la préparation du programme dans le pays, et des évaluations initiales ont été conduites dans les écoles de première vacation du 22 au 24 septembre.

Les dispositifs complémentaires ont une autre fonction : maintenir un contact avec les apprentissages lorsque l’accès normal à une salle de classe est interrompu. Le bilan compte 55 473 enfants atteints à l’échelle nationale à travers des structures scolaires d’accueil, des centres d’éducation non formelle et des activités en ligne. Parmi ces enfants, une partie n’était pas scolarisée dans le circuit habituel. Ce total ne dit pas combien de places de classe ont été rétablies à Tyr, ni si les enfants concernés ont retrouvé leur rythme antérieur.

Les consultations du Sud ont relevé ailleurs d’autres freins, dont des écoles endommagées, un manque d’enseignants et des obstacles financiers ou d’accès. Ces difficultés ne sont pas identiques dans chaque commune. Pour Tyr, un état précis de la reprise demanderait de connaître, établissement par établissement, les salles récupérées et utilisables, les élèves présents et les horaires effectivement assurés. Le nombre de familles ayant rejoint un nouvel hébergement resterait un indicateur distinct. C’est leur rapprochement qui permettrait de savoir si les deux services sont rétablis en même temps.

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