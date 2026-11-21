La FINUL cessera ses opérations à la fin de décembre 2026. Les documents budgétaires de l’ONU détaillent la baisse prévue des postes locaux et les restrictions sur les achats. Les crédits de la mission ne mesurent toutefois ni les revenus des villages du Sud ni le nombre de licenciements effectifs.

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La FINUL doit cesser ses opérations à la fin de décembre. Les documents budgétaires de l’ONU montrent ce qui change ensuite : le nombre de postes civils nationaux doit diminuer par étapes et les nouveaux achats sont déjà limités. Les crédits votés pour la mission ne disent toutefois pas combien d’argent restera dans les villages du Sud.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban a précisé le 20 novembre que ses opérations se poursuivraient jusqu’au terme de son mandat. Elle distingue les rotations de personnel actuelles du retrait proprement dit, qu’elle dit devoir commencer le 1er janvier 2027. La résolution 2790 du Conseil de sécurité organise un retrait dans un délai d’un an à compter de la fin des opérations. Ce calendrier n’est pas celui de tous les contrats : le budget de la mission sépare déjà les mois d’activité et la première phase du départ.

Un budget de mission n’est pas un budget pour le Sud

Pour l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, l’Assemblée générale a ouvert 446,43 millions de dollars au titre du compte de la FINUL. Sur ce total, 407,63 millions correspondent à l’entretien de la Force. Le solde comprend la contribution au compte d’appui des opérations de paix et à deux structures des Nations unies situées à Brindisi, en Italie, et à Entebbe, en Ouganda. Même la ligne consacrée à la Force inclut des coûts qui ne constituent pas une recette pour les communes ou leurs entreprises.

Cette distinction importe lorsqu’on cherche à mesurer l’effet du retrait. Le traitement versé à un salarié recruté au Liban, la facture payée à une entreprise par la mission et les achats réalisés par les membres d’un contingent n’apparaissent pas de la même façon dans les comptes. Ni le vote de l’Assemblée générale ni le projet de budget détaillé ne donnent une ventilation de ces flux commune par commune. On ne peut donc convertir le montant voté en perte de revenus pour le Sud.

Des postes locaux maintenus pendant la transition

La proposition du secrétaire général prévoit 415 postes civils nationaux pour la phase allant jusqu’au 31 décembre 2026, puis 370 entre janvier et juin, et 307 à la fin de juin 2027. Ces chiffres additionnent les administrateurs nationaux et les agents nationaux des services généraux ; les emplois sous assistance temporaire font l’objet d’une ligne distincte. Les documents précisent que certains postes dont la suppression était proposée étaient déjà vacants. La différence entre deux colonnes du tableau ne correspond donc pas à un nombre de licenciements.

La mission prévoit de conserver du personnel pour achever des tâches administratives et financières, dont la clôture des contrats et les paiements finaux. Le comité budgétaire rapporte que onze formations étaient prévues pour aider le personnel national à préparer la suite, notamment dans la recherche d’emploi ou la création d’activité. Aucune donnée dans son rapport ne permet de dire combien de salariés auront trouvé un autre emploi au moment de leur départ.

Les fournisseurs et les villages ne dépendent pas du même guichet

Le comité budgétaire indique que la mission a cessé ses achats discrétionnaires d’équipements et de fournitures. Restent les besoins essentiels à court terme pour poursuivre ses activités et accompagner le retrait. Cela ne signifie pas que toutes les commandes locales ont pris fin : des prestations peuvent être nécessaires pour fermer des installations alors même que l’investissement ordinaire se réduit. Le rapport ne ventile pas ces engagements selon la nationalité des fournisseurs ou le lieu où ils exercent.

Les aides aux communes suivent une autre logique. Le projet de budget prévoyait 350 000 dollars pour les projets à effet rapide en 2026–2027, contre un million de dollars inscrit l’exercice précédent. Il s’agit d’une ligne proposée, pas du montant reçu par les communes ni de la valeur de toutes les aides des contingents. Le 17 novembre, la FINUL a déclaré avoir accentué son appui humanitaire, avec notamment de l’aide médicale, vétérinaire et scolaire. Une mission peut renforcer ponctuellement une aide tout en réduisant ses achats : ce ne sont ni les mêmes bénéficiaires ni les mêmes dépenses.

Le coût pour une municipalité ne se lit pas seulement dans la liste des équipements donnés. Dans des consultations menées par le coordonnateur humanitaire de l’ONU, des communes du Sud ont décrit des difficultés à payer leurs agents, à faire fonctionner leurs véhicules et à fournir le carburant des réseaux d’eau. À Saouaneh, les personnes consultées ont décrit des difficultés de financement du carburant nécessaire au fonctionnement des puits. C’est un besoin de fonctionnement, distinct d’une réparation ou d’un don. Pour mesurer l’après-FINUL, les prochains bilans devront éclairer séparément les postes effectivement occupés, les commandes facturées aux fournisseurs locaux et les budgets permettant de faire durer les services civils.

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