Le ministère du Tourisme met en concurrence la gestion de la grotte de Jeita. Les offres administratives et techniques doivent être ouvertes le 16 décembre. Le cahier des charges prévoit quatre ans de contrat, un partage des recettes et des limites de fréquentation pour protéger les galeries et leur eau.

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Le ministère du Tourisme a mis en concurrence l’exploitation de la grotte de Jeita. L’avis actif fixe au 16 décembre le dépôt et l’ouverture des offres administratives et techniques. Le cahier des charges impose au futur opérateur de réhabiliter les équipements et d’ajuster la fréquentation en fonction de l’état de la grotte.

Au Kesrouan, la mise en concurrence porte sur un ensemble plus vaste que les deux galeries ouvertes aux visiteurs : le ministère inclut également le téléphérique, le train électrique, les espaces de restauration, les commerces et les parkings. Le futur titulaire devra en assurer la remise en état, l’exploitation et l’entretien. Les travaux d’aménagement ne font pas l’objet d’une deuxième commande dans ce dossier : ils font partie des obligations du gestionnaire, à ses frais selon les instructions aux soumissionnaires.

Le 16 décembre, les offres techniques, pas le choix du gestionnaire

L’avis actif publié sur la plateforme de l’Autorité des marchés publics prévoit un dépôt le mercredi 16 décembre 2026 jusqu’à 10 h, puis l’ouverture des dossiers administratifs et techniques à 11 h, au ministère du Tourisme. Le volet de planification, également affiché sur la plateforme, indique le 13 décembre. C’est l’avis de mise en concurrence qui donne l’échéance de soumission détaillée. Il n’annonce pas d’attribution pour le 16 décembre.

Le choix ne se fait pas directement au plus offrant. Le ministère doit d’abord vérifier les conditions de participation et évaluer l’offre technique. Ce n’est qu’ensuite que les dossiers retenus sont départagés sur la part des recettes proposée à l’État. Le cahier des charges est établi sur quatre ans, à compter de l’entrée en vigueur du futur contrat. Cette période inclut la préparation et les travaux nécessaires, puis l’exploitation et la remise des installations. La date de séance ne permet donc de déduire ni le début des travaux ni une date de changement de gestionnaire.

Deux parts distinctes pour l’État et la commune

Les instructions distinguent le montant servant à comparer les offres des recettes réservées à la municipalité. Pour les deux premières années, le minimum revenant à l’État est fixé à 15 % des recettes de billetterie et des autres revenus d’exploitation hors restauration ; la restauration suit un calcul distinct, dont le seuil est de 7,5 %. Le cahier prévoit une augmentation des parts à partir de la troisième année. Ce sont des minima ou des règles de calcul, pas les pourcentages du contrat à venir.

La commune de Jeita doit recevoir séparément 12 % des recettes des billets adultes et 11 % de celles des billets enfants sur la durée du contrat. Sa part ne sert pas à classer les soumissionnaires. Ainsi, une offre qui promet davantage à l’État ne change pas, à elle seule, la part réservée à la commune. Ces pourcentages ne donnent pas non plus le futur prix des visites.

Limiter les visites si le milieu souterrain se dégrade

Le volet technique exige un suivi du dioxyde de carbone, de l’humidité et de la température dans les galeries. Dans la galerie supérieure, le document prévoit de ralentir la vente de billets et le départ des groupes si le CO₂ dépasse un seuil de gestion, puis de suspendre les nouvelles entrées si la concentration atteint le plafond provisoire. La fréquentation ne pourrait être augmentée que si les relevés et l’état des formations minérales le permettent. Le futur gestionnaire ne se voit donc pas simplement fixer un objectif de fréquentation : il doit aussi mesurer l’effet des visites et savoir quand en réduire le rythme.

Le cahier demande également un plan de conservation couvrant les fuites de produits, l’éclairage, les déchets et la qualité de l’eau de la rivière. Il prévoit la réhabilitation et le suivi des trois stations d’épuration du site, des analyses en laboratoire et la possibilité pour le ministère du Tourisme de procéder à ses propres prélèvements. Ces prescriptions concernent l’exploitation touristique et les rejets du site. Elles ne confient pas au futur titulaire la gestion générale de l’eau du bassin.

Le prochain jalon public est l’examen des offres administratives et techniques. Le nom du gestionnaire et la date d’entrée en vigueur du contrat ne pourront être établis qu’à partir des décisions et documents qui suivront cette séance.

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