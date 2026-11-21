À Arab Salim, Zeinab Moukalled a contribué à faire du tri des déchets une organisation collective portée par des femmes. Le récépissé de l’association Nidaa Al Ard en 1998 et le témoignage d’une visite de SOILS en 2015 permettent de retracer cette histoire sans effacer ses difficultés : manque d’espace, d’argent et de coopération. Ce portrait historique distingue les archives documentées d’un bilan actuel que ces sources ne permettent pas d’établir.

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Avant de devenir un exemple cité au-delà de son village, l’engagement de Zeinab Moukalled s’est construit autour d’un problème concret : les déchets d’Arab Salim, dans le caza de Nabatiyé. Son parcours raconte moins un geste individuel spectaculaire qu’une organisation patiente, portée par des femmes, avec des maisons, des matières à séparer et des débouchés à trouver.

Une association inscrite dans les documents

Un jalon permet d’ancrer cette histoire : le récépissé numéro 123 du 4 novembre 1998 reconnaît l’association Nidaa Al Ard, « L’Appel de la Terre », à Arab Salim. Le document, conservé dans la base juridique de l’Université libanaise, mentionne une demande enregistrée le 7 octobre 1997 et paraît au Journal officiel le 19 novembre 1998.

Il nomme douze fondatrices et désigne Zeinab Mahmoud Moukalled comme représentante auprès des pouvoirs publics. Ses objectifs réunissent protection de l’environnement, sensibilisation par des conférences et activités pratiques, dont le tri des déchets, les campagnes de nettoyage et la distribution de conteneurs. L’éducation et l’action matérielle ne sont donc pas deux histoires séparées : elles figurent ensemble dans le projet associatif.

Cette date administrative ne doit pas être confondue avec celle des premiers gestes bénévoles. Elle atteste la formalisation de l’association, pas le jour où les habitantes ont commencé à trier.

Des maisons au centre de tri

Le témoignage d’une équipe de l’association SOILS, publié dans sa lettre de décembre 2015, donne accès au fonctionnement de cette initiative. Venue préparer un autre projet de gestion des déchets, l’équipe raconte avoir été accueillie au centre d’Arab Salim par Zeinab Moukalled, puis guidée dans les opérations.

Le récit décrit une progression : les femmes avaient d’abord séparé les matières recyclables chez elles, cherché des usines disposées à les reprendre, puis organisé leur action en association et obtenu un financement pour un centre. Il mentionne également les obstacles : manque d’espace et d’argent, coopération inégale, sensibilisation difficile et conséquences de la guerre de 2006.

Ce document ne décrit pas un système sans fragilité. Il montre surtout qu’un bac de tri n’est qu’un début : il faut ensuite un lieu, une organisation et une destination pour les matériaux collectés.

Une reconnaissance qui ne remplace pas les moyens

En mars 2019, Greenpeace MENA retenait Zeinab Moukalled parmi cinq figures féminines de l’engagement environnemental dans la région. L’organisation rappelait son métier d’enseignante et la place donnée aux femmes du village dans l’initiative. Ce regard prolonge celui des acteurs venus observer le centre : un projet local peut aussi servir de lieu d’apprentissage.

Ces archives ne suffisent pas à chiffrer l’activité du centre en 2026, ni à affirmer que ses moyens ont résisté à toutes les crises ultérieures. Elles établissent en revanche une histoire collective précise, où la volonté de nettoyer un village est devenue une association, un espace de travail et une expérience transmissible. C’est cette construction, plutôt qu’une image de réussite sans difficultés, qui donne sa portée au parcours de Zeinab Moukalled.

Photo d’illustration générique : points de collecte sans lien avec Arab Salim, Zeinab Moukalled ou son centre. Polina Tankilevitch / Pexels.

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