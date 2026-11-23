Une frappe russe a fait trois morts à Zaporijjia, selon le chef par intérim de la région. Le bâtiment touché abritait une clinique privée qui ne fonctionnait pas. Les secours ont sorti un blessé et circonscrit l’incendie. Ce bilan est distinct de celui des attaques de dimanche près de Kyiv.

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Trois personnes ont été tuées lundi 23 novembre à Zaporijjia après une frappe russe sur un immeuble qui abritait une clinique privée à l’arrêt, selon le chef par intérim de l’administration régionale, Mykhaïlo Semikine. Un homme blessé a été sorti du bâtiment et pris en charge par les secours.

Une clinique qui n’était pas en service

Semikine a annoncé dans un premier message qu’une frappe avait touché le bâtiment. Il a ensuite fait état de trois morts et indiqué que les secours avaient circonscrit l’incendie. Le bilan ne précise pas l’identité des victimes ni ce qu’elles faisaient dans l’immeuble. Rien ne permet de les présenter comme des patients.

Un secouriste intervenu sur place a raconté que ses collègues avaient évacué un homme brûlé et l’avaient confié à des soignants. Les recherches se poursuivaient au moment des premiers comptes rendus. Le bilan porte sur cette frappe et ne comprend pas les victimes d’autres attaques signalées dans la ville.

Un bilan distinct de celui de la région de Kyiv

Zaporijjia se trouve dans le sud-est de l’Ukraine. Cette frappe est distincte de celles qui ont touché dimanche la région de Kyiv, où l’administration régionale a recensé quatorze morts, dont onze à Dymer. Les deux bilans ont été établis séparément par les autorités locales.

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