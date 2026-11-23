La police fédérale belge annonce lundi le décès de Johnny Gilliard, grièvement blessé le 18 mars 2024 lors d’une fusillade à Lodelinsart, à Charleroi. L’homme de 36 ans est mort le 23 novembre des suites de ses blessures. Un autre policier avait perdu la vie lors de cette même intervention.

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La police fédérale belge a annoncé lundi 23 novembre la mort de Johnny Gilliard, grièvement blessé lors de la fusillade du 18 mars 2024 à Lodelinsart, à Charleroi. Il avait 36 ans. Un autre policier, Jonathan Savel, avait perdu la vie lors de la même intervention en 2024.

La fusillade de Lodelinsart remonte à 2024

Johnny Gilliard appartenait à la Direction des unités spéciales de la police fédérale. Dans son communiqué du 23 novembre 2026, la police attribue son décès aux blessures subies le 18 mars 2024. L’annonce concerne donc les suites de cet événement, et non une nouvelle fusillade à Charleroi.

Dans son rapport annuel pour 2024, la police fédérale avait identifié Jonathan Savel comme le policier tué lors de cette intervention. La police du Tournaisis lui avait rendu hommage le 21 mars 2024 par une minute de silence. Le décès annoncé lundi porte à deux le nombre de policiers morts à la suite de la fusillade.

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