À Naame, une molaire d’hippopotame. À Ras el-Kelb, une prémolaire de rhinocéros. Ces fossiles permettent de reconstituer les paysages de la côte libanaise à la préhistoire. Deux études montrent comment l’usure des dents renseigne sur les repas, tandis que la composition de l’émail révèle des variations au fil des saisons.

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À Naame, au sud de Beyrouth, les préhistoriens ont retrouvé une molaire d’hippopotame. À Ras el-Kelb, ils ont identifié une prémolaire de rhinocéros. Les dents fossiles du Liban racontent aussi le paysage qui abritait ces espèces : leur usure et la chimie de leur émail aident à reconstituer les bois, les broussailles et les clairières où ces animaux se nourrissaient.

Les dents fossiles du Liban, deux façons de lire un repas

Quand un animal mâche, les aliments et les poussières qu’il avale modifient la surface de ses dents. À l’échelle de la dent entière, le relief des pointes renseigne sur l’abrasion subie au fil du temps. Au microscope, les dernières rayures et petites cavités donnent un autre aperçu : elles gardent la trace de ce que l’animal a mangé à la fin de sa vie. Les deux lectures ne se contredisent pas forcément. Un animal peut consommer des végétaux abrasifs une partie de l’année, puis se rabattre sur les feuilles ou les rameaux.

L’émail garde une seconde sorte d’indice. En analysant plusieurs bandes d’une même dent, les chercheurs comparent des moments successifs de sa formation. Les variations du carbone renseignent sur les plantes consommées ; celles de l’oxygène aident à comprendre l’eau bue et les variations saisonnières. Aucun de ces indices ne dit, à lui seul, à quoi ressemblait toute la côte. Mais chez plusieurs cervidés, les résultats concordent avec une alimentation prise dans des sous-bois ombragés. Les aurochs, les ancêtres sauvages des bovins domestiques, fréquentent au contraire un éventail plus large de milieux.

Trois collections, pas une forêt figée dans le temps

Les chercheurs ont réexaminé 721 os et dents conservés au Musée de préhistoire libanaise de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Naame fournit à lui seul plus des trois quarts des restes. Les ensembles de Nahr Ibrahim et de Ras el-Kelb sont moins fournis. Des collectes anciennes ont pu privilégier les os les plus gros ou les mieux conservés : la fréquence d’un animal dans une vitrine ou une réserve ne donne donc pas sa fréquence dans le paysage de l’époque.

L’équipe a daté directement cinq dents choisies dans ces ensembles. L’une, issue de Ras el-Kelb, remonte à environ 402 000 ans, avec une incertitude de 46 000 ans. Une dent de Nahr Ibrahim est estimée à 245 000 ans, à 23 000 ans près. À Naame, une dent d’un dépôt supérieur est estimée à 107 000 ans, avec une incertitude de 13 000 ans ; une autre dent du même dépôt a donné un âge beaucoup plus récent. Ces résultats datent des spécimens, non l’ensemble des os de chaque site, et ne prouvent pas que les animaux cités ont tous vécu au même moment.

Les deux études, parues en septembre 2026, retrouvent des milieux boisés à plusieurs moments du passé de la côte libanaise. Elles ne décrivent ni une forêt uniforme ni un couvert continu observé année après année. C’est précisément ce que différentes dents permettent de voir : des cervidés qui se nourrissent à l’ombre, des aurochs qui changent davantage d’alimentation, et, sur certains spécimens, des saisons encore lisibles dans l’émail.

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