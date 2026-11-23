L’annuaire Janoubona référence des commerces, des artisans et des services du Sud-Liban, dont des activités poursuivies après un déplacement. Comment consulter les fiches, s’inscrire et traiter directement avec un vendeur.

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Une petite entreprise du Sud-Liban qui continue de travailler après un déplacement peut avoir gardé son savoir-faire sans avoir gardé sa clientèle. Janoubona, un annuaire lancé le 23 octobre par des bénévoles du Sud, lui propose de présenter son activité en ligne. Le site permet aussi aux Libanais installés à l’étranger de trouver des producteurs ou des professionnels et de prendre contact avec eux.

Un annuaire pour les commerces, les métiers et les services

Le site public ne se limite pas aux marchandises. À côté des produits et des commerces figurent des rubriques pour les services, les profils professionnels et des offres d’emploi. Parmi les pages consultables le 23 novembre, une librairie présente un choix de livres, dont des romans et des titres pour enfants. À Nabatiyé, une autre fiche décrit une activité de pâtisserie à domicile pour les occasions. Ces notices permettent de repérer une activité. Elles ne disent pas si un article précis est en stock ou si une commande peut être livrée à une adresse donnée.

Le plan du site recensait 202 adresses distinctes de fiches d’activité le 23 novembre. Ce décompte mesure ce qui est répertorié, pas le nombre d’entreprises actives ni les ventes. Il ne faut pas non plus additionner les fiches, les pages de produits et les profils comme s’il s’agissait d’autant de personnes différentes.

Une vitrine ouverte aussi à ceux qui ont dû partir

Les responsables de Janoubona expliquent que l’initiative s’adresse aux personnes qui travaillent dans le Sud, sans exiger qu’elles y soient inscrites à l’état civil, ainsi qu’aux personnes parties du Sud qui poursuivent leur activité dans une autre région. Cela permet, par exemple, à un artisan qui s’est déplacé et qui reprend des commandes de rester repérable auprès de clients qu’il ne voit plus en boutique.

D’après les responsables, l’inscription des vendeurs et des prestataires est gratuite et l’équipe vérifie les informations avant la mise en ligne. Ils décrivent aussi une règle visant à donner la priorité à la production locale : un produit importé ne doit pas être proposé s’il existe un équivalent local. La consultation publique ne permet pas de vérifier comment chaque fiche est contrôlée. Pour les employeurs, l’annuaire sert à repérer un profil ; la candidature et l’embauche se règlent ensuite directement entre les parties.

Avant de commander depuis le Liban ou l’étranger

Selon les responsables, la commande s’organise en prenant directement contact avec le vendeur. Nous n’avons pas testé de paiement ni de livraison. Avant de payer, mieux vaut vérifier que la fiche est à jour, demander le prix total et convenir de la remise du produit ou de la livraison. Pour une commande depuis l’étranger, il faut distinguer un retrait au Liban par un proche d’un envoi international : les frais, les délais et les conditions peuvent être différents, et le site ne démontre pas que les vendeurs expédient à l’étranger.

Pour s’inscrire, un commerçant ou un prestataire peut partir du site officiel et vérifier quelles informations sont demandées avant de déposer sa fiche. La démarche n’ouvre droit ni à une aide financière ni à des commandes. Elle offre un moyen de retrouver des savoir-faire et de prendre contact, à un moment où une adresse professionnelle ou un lieu de production peuvent avoir changé.

Site pratique : Janoubona (janoubona.net), annuaire public en arabe.

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