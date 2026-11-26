L’enregistrement sanitaire, le rôle de la municipalité et les inspections relèvent de procédures distinctes. L’arrêt syndical annoncé n’est pas une fermeture administrative.

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Au Liban, un abattoir de bétail doit être enregistré auprès du ministère de l’Agriculture pour commercialiser sa production. Les contrôles se poursuivent ensuite pendant l’exploitation. La fermeture annoncée par le syndicat des bouchers et des marchands de bétail relève d’une démarche distincte d’une fermeture prononcée pour non-conformité sanitaire.

L’enregistrement fixe les conditions de mise sur le marché

La décision n° 949 du ministère définit les exigences techniques et sanitaires pour l’enregistrement des abattoirs de bétail, publics comme privés. La direction des ressources animales publie une procédure de demande d’enregistrement. Les installations de volailles relèvent de textes distincts : les conditions applicables au bétail ne peuvent leur être transposées sans vérification.

La démarche sanitaire ne vaut pas autorisation d’implanter n’importe quel établissement sur n’importe quelle parcelle. Le décret-loi sur les municipalités prévoit l’intervention du conseil municipal dans les demandes d’exploitation des établissements classés. Le texte distingue l’avis de la municipalité et la décision de l’autorité compétente ; en cas de désaccord maintenu, il prévoit la saisine du Conseil des ministres par le ministre concerné. Ce volet local ne remplace pas l’enregistrement sanitaire du site.

Le cadre réglementaire prévoit notamment l’examen des animaux par le vétérinaire chargé du contrôle, la tenue de registres et des règles d’hygiène pour les locaux et le matériel. Les carcasses impropres à la consommation et les déchets doivent être isolés et éliminés selon les prescriptions applicables. Le contrôle porte donc aussi sur le fonctionnement quotidien, au-delà de la conformité des bâtiments.

Contrôle, appui des forces de sécurité et décision de fermeture

Un précédent documenté à Choueifat illustre le rôle des services de l’État : en 2025, la direction des ressources animales a inspecté des abattoirs avec l’appui de la Sûreté de l’État. Le ministère a rendu publiques deux fermetures après avoir relevé des manquements importants. Ce précédent ne prouve pas qu’une commune ou un service puisse prononcer une fermeture dans tous les dossiers ; l’autorité compétente et la mesure doivent être vérifiées dans l’acte propre à chaque établissement.

L’annonce syndicale relayée le 25 novembre ne renseigne pas, à elle seule, sur le nombre de sites effectivement à l’arrêt. Pour mesurer ses effets sur l’approvisionnement, il faudrait disposer de la liste des abattoirs concernés, des volumes normalement traités et des dates d’interruption. Aucun bilan consolidé de ces trois éléments n’a été retrouvé au moment de la rédaction.

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