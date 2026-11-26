Battus 2–0 à Doha, les Lionceaux de l’Atlas terminent deuxièmes du groupe H, devant la Chine à la différence de buts. Ils joueront les seizièmes de finale.

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Le Maroc s’est incliné 2–0 contre l’Espagne jeudi 26 novembre à Doha, mais poursuit sa Coupe du monde des moins de 17 ans. Avec quatre points, la sélection d’Ahmed Kantari termine deuxième du groupe H devant la Chine à la différence de buts. L’Espagne finit première avec trois victoires.

Deux buts espagnols, un dans chaque mi-temps

Sur le terrain n° 2 de l’Aspire Zone, Ebrima Tunkara a ouvert le score en première période. Entré à la pause, Guillermo Trujillano a doublé l’avance espagnole à la 61e minute. Le Maroc, qui avait marqué huit fois lors de ses deux premières rencontres, n’a pas trouvé le chemin des filets contre une sélection espagnole qui n’a encaissé aucun but dans ce groupe.

Le nul contre la Chine a pesé dans le classement

Les Lionceaux de l’Atlas ont pris trois points contre les Fidji (6–0) et un contre la Chine (2–2). Menés de deux buts lors de cette deuxième rencontre, ils étaient revenus grâce à un penalty de Ziyad Baha puis à une égalisation de Rami Lougmani. Le Maroc et la Chine finissent à quatre points chacun, mais le Maroc conserve une différence de buts de +4, contre +2 pour la Chine. Il obtient ainsi l’une des deux premières places, qui donnent directement accès aux seizièmes de finale.

Photo d’illustration : Peter Glaser / Wikimedia Commons (CC0). Elle ne montre pas le match.

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