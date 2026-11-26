La loi distingue un litige à la caisse d’une manipulation de la concurrence. Voici ce que peuvent faire la direction de la protection du consommateur et l’Autorité de la concurrence.

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Joseph Aoun a demandé à l’Autorité nationale de la concurrence de lutter contre les monopoles et la manipulation des prix, lors d’une rencontre avec sa présidente, la juge Roula Akoum, et ses membres. Une hausse des prix ne suffit toutefois pas à établir une entente. La loi libanaise donne à l’Autorité et à la protection du consommateur deux rôles distincts.

Le même prix n’est pas toujours un prix convenu

La loi 281 du 15 mars 2022 interdit notamment les accords entre concurrents visant à fixer artificiellement les prix, à se partager un marché ou à coordonner leurs offres dans une adjudication. Des tarifs proches ne prouvent pas à eux seuls un accord. Des commerçants qui achètent le même produit en devises et supportent les mêmes coûts de fret peuvent répercuter une hausse au même moment. À l’inverse, un échange de consignes de prix ou une répartition convenue de fournisseurs donneraient un autre objet à l’enquête.

Une marge élevée ne se lit pas dans la seule différence entre le prix de détail et le coût à la sortie d’usine. Il faut rapporter au même produit et à la même date les frais de transport, de stockage, les taxes et les volumes. Même si une marge reste élevée après cette comparaison, la question de concurrence est de savoir si une pratique illicite empêche d’autres vendeurs d’entrer sur le marché ou de contester ce prix.

Deux voies de signalement

Un prix affiché différent de celui facturé ou une promotion dont les conditions ne sont pas respectées relèvent d’abord d’une réclamation de consommation. Le ministère de l’Économie et du Commerce publie le 1739 et un formulaire de réclamation. Le ticket, une photo du prix, la date et l’adresse donnent un point de départ précis à la vérification.

Pour une pratique susceptible de fausser le marché, l’article 36 de la loi prévoit que le conseil de l’Autorité peut se saisir d’office et recevoir des renvois d’institutions, d’associations de consommateurs enregistrées et d’entreprises, entre autres. Il peut aussi examiner une plainte d’une personne ayant qualité et intérêt à agir. Les modalités de saisine et d’examen relèvent d’un décret. Ce recours n’est donc pas la simple transmission d’un ticket de caisse au centre d’appels du ministère.

Si une atteinte est établie au terme de la procédure, la loi permet notamment d’ordonner l’arrêt de la pratique ou, sous conditions, d’adopter des mesures conservatoires. L’Autorité peut aussi donner un avis sur des prix ou tarifs réglementés dans le cadre de ses compétences. La rencontre de Baabda n’a annoncé ni dossier ouvert contre un secteur précis ni nouveau tarif applicable.

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