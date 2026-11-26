À Borj Qalaouiyé, quelque 470 élèves suivent leurs cours dans un bâtiment inachevé après la destruction de leur école. À Zawtar al-Gharbiyé, l’établissement public accueille environ 74 élèves, contre 304 avant la crise.

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À Borj Qalaouiyé, quelque 470 élèves suivent leurs cours dans un bâtiment inachevé après la destruction de leur école. À Zawtar al-Gharbiyé, l’établissement public accueille environ 74 élèves, contre 304 avant la crise.

L’école publique de Borj Qalaouiyé, dans le district de Bint Jbeil, a fait sa rentrée de septembre à une autre adresse. Son bâtiment de trois étages a été entièrement détruit en mai 2026, selon un état des lieux publié le 25 novembre par l’UNESCO. L’équipe a repris les cours dans un bâtiment voisin qui devait accueillir une maternelle et dont les travaux n’étaient pas terminés. Des salles préfabriquées sont en cours d’installation. L’organisation ne précise ni leur nombre ni la date à laquelle elles seront toutes utilisables.

À Zawtar, environ un quart des effectifs d’avant la crise

À l’école publique Imam Moussa al-Sadr de Zawtar al-Gharbiyé, également rouverte, les dégâts ont touché les laboratoires, la bibliothèque et d’autres espaces de travail. L’établissement accueille environ 74 élèves, contre 304 auparavant. L’effectif actuel représente donc environ 24 % de celui d’avant la crise. Les deux écoles accueillent à la fois des enfants des villages et de familles déplacées. Le bilan de l’UNESCO ne précise pas combien d’anciens élèves de Zawtar sont inscrits ailleurs ou restent sans solution scolaire.

À l’école, des ateliers pour parler de la guerre

Des élèves ont raconté à l’UNESCO leurs nuits sans sommeil, le bruit des avions et la crainte d’un nouveau déplacement. Dans les écoles accompagnées, des enseignants animent des discussions et utilisent le dessin ou d’autres activités créatives pour donner aux enfants plusieurs façons de parler de ce qu’ils ont vécu. Ces séances se déroulent dans un cadre éducatif ; elles ne remplacent ni les cours manqués ni, lorsque c’est nécessaire, un suivi spécialisé.

Un programme national de rattrapage distinct

À l’échelle du Liban, Education Cannot Wait a annoncé le 20 novembre un programme de 13 millions de dollars sur trois ans, conduit par l’association Ana Aqra et l’International Rescue Committee. Le dispositif vise environ 59 000 enfants et préconise notamment des activités de rattrapage, une aide au transport et des travaux d’aménagement dans 50 écoles publiques. Ces chiffres sont des objectifs, non un bilan de réinscriptions ou de chantiers achevés. La fiche publique ne nomme pas Borj Qalaouiyé ni Zawtar al-Gharbiyé parmi les écoles à aménager.

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