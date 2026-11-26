La cour d’appel de Paris a confirmé des saisies visant des avoirs à l’étranger dans l’enquête sur Riad Salamé. Les biens en jeu au Royaume-Uni et en Belgique étaient estimés à environ 37 millions d’euros lors de l’examen du recours. La décision ne prononce ni condamnation ni restitution au Liban.

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La cour d’appel de Paris a confirmé jeudi 26 novembre des saisies ordonnées à l’étranger dans l’instruction visant notamment Riad Salamé, l’ancien gouverneur de la Banque du Liban, selon une source judiciaire. Les avoirs concernés au Royaume-Uni et en Belgique avaient été évalués à environ 37 millions d’euros lors de l’examen du recours en octobre. L’arrêt maintient les saisies : il ne tranche pas la culpabilité des personnes mises en cause et n’ordonne aucun transfert au Liban.

La contestation portait sur les avoirs situés hors de France

Le 1er octobre, la défense avait contesté devant la chambre de l’instruction la compétence de la justice française pour saisir des actifs situés à l’étranger. La décision rendue jeudi écarte cette contestation en appel et laisse en place les mesures ordonnées dans le cadre du volet français. Le texte intégral de l’arrêt n’était pas accessible au moment de la publication. Le montant de 37 millions d’euros désigne l’estimation des avoirs en cause au stade du recours, pas le montant d’un préjudice fixé par les juges.

La saisie pénale sert à rendre un bien indisponible pendant la procédure, notamment pour éviter que sa vente ou son transfert prive d’effet une éventuelle confiscation. La décision de jeudi porte sur cette mesure conservatoire. Elle ne dit pas que les biens ont été acquis frauduleusement et n’en attribue pas la propriété à l’État libanais.

Une instruction ouverte à Paris en 2021

Le parquet national financier a ouvert une information judiciaire en juillet 2021, après une plainte de l’association Sherpa et du Collectif des victimes de pratiques frauduleuses et criminelles au Liban. Les investigations portent notamment sur des soupçons de blanchiment et sur la constitution d’un patrimoine immobilier et bancaire en Europe. L’un des volets examine des flux passés par la société Forry, dont le frère de l’ancien gouverneur, Raja Salamé, aurait été le bénéficiaire économique selon les plaignants. Les personnes mises en cause restent présumées innocentes.

En mars 2022, Eurojust avait annoncé le gel d’environ 120 millions d’euros d’avoirs lors d’une opération coordonnée entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg. L’agence avait alors détaillé des mesures sur des immeubles, des comptes et des parts de société. Ce chiffre se rapporte à l’opération de 2022, et non à l’arrêt de jeudi. Les périmètres ne sont pas identiques et les deux évaluations ne peuvent pas être additionnées pour chiffrer ce que le Liban pourrait récupérer.

Pour le Liban, la question de la restitution reste ouverte

La France dispose depuis la loi du 4 août 2021 d’un mécanisme qui permet, lorsque les conditions légales sont réunies, d’affecter des recettes issues de confiscations définitives à des actions de coopération et de développement au bénéfice des populations concernées. Ce dispositif ne transforme pas une saisie provisoire en restitution. Pour des actifs situés au Royaume-Uni et en Belgique, leur sort dépend aussi des décisions exécutoires et des procédures applicables dans les pays où ils se trouvent.

Le résultat immédiat du 26 novembre est donc circonscrit : les saisies contestées restent en vigueur en appel. Aucun versement à l’État libanais, à la Banque du Liban ou aux déposants n’a été annoncé dans le cadre de cet arrêt.

Photo de couverture : Ibex73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Palais de justice de Paris, 20 juin 2026 (archive). Recadrage et habillage sous la même licence.

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