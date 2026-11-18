Quatre-vingt-quatre réfugiés syriens ont quitté le Liban par Abboudiyeh–Daboussiyeh le 18 novembre. Ce premier mouvement organisé depuis la réouverture relève du programme européen DAR. Les retours cumulés recensés par le HCR ont un périmètre différent. Aides, choix individuels et conditions de réinstallation doivent être distingués d’une garantie générale de sécurité.

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Quatre-vingt-quatre réfugiés syriens ont quitté le Liban mercredi 18 novembre par le passage Abboudiyeh–Daboussiyeh, selon un communiqué de la délégation de l’Union européenne. Il s’agit du premier retour volontaire organisé empruntant ce poste depuis sa réouverture, et non du premier retour de réfugiés depuis le Liban.

Le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations ont organisé le mouvement avec la Sûreté générale libanaise. Les participants ont bénéficié d’informations, d’un accompagnement administratif et de transport.

Un programme plus large que ce départ

L’opération s’inscrit dans DAR, programme européen de 80 millions d’euros mis en œuvre par le HCR, l’OIM et l’Organisation internationale du travail. Cette enveloppe finance plusieurs volets de retour, de réintégration et de gestion migratoire : elle ne correspond ni au coût de ce mouvement ni à une somme distribuée aux 84 participants.

Les chiffres cumulés ont un autre périmètre

Le communiqué fait état de plus de 711 000 Syriens connus du HCR revenus du Liban depuis janvier 2025, dont près de 100 000 ayant reçu une aide directe. Ce total dépasse donc le périmètre des convois organisés.

Ces trois ordres de grandeur ne sont pas interchangeables : 84 personnes concernent le mouvement annoncé ce mercredi ; près de 100 000 décrivent un accompagnement cumulé ; plus de 711 000 désignent l’ensemble rapporté des retours de personnes connues de l’agence. Le chiffre cumulé n’établit pas, à lui seul, les conditions du départ ni la situation actuelle de chaque famille. Il ne constitue pas davantage un recensement de tous les Syriens présents au Liban.

Des aides conditionnées, pas un versement uniforme

Dans ses informations aux réfugiés, le HCR décrit une aide au départ de 100 dollars par personne, avec un supplément possible de 300 dollars pour les familles vulnérables. Une aide de réintégration de 600 dollars par famille en Syrie dépend également d’une évaluation d’éligibilité. Ces dispositifs ne permettent pas d’affirmer que chaque participant au mouvement de mercredi a reçu tous les montants.

Le HCR rappelle aussi que le retour entraîne la fermeture du dossier individuel au Liban et la fin de l’éligibilité à l’assistance dans ce pays. Les membres de la famille qui y restent conservent leurs dossiers actifs, sous réserve des conditions applicables. Le choix comporte donc des conséquences administratives qui doivent être expliquées avant le départ.

Le caractère volontaire ne vaut pas garantie générale de sécurité

Sur sa page d’information consultée le 18 novembre, le HCR maintient son appel à ne pas renvoyer de force des personnes vers la Syrie. Il ne promeut pas un rapatriement volontaire à grande échelle et insiste sur des retours ordonnés et progressifs, décidés individuellement.

La réouverture d’un passage facilite un itinéraire et les formalités. Elle ne démontre pas que toutes les destinations en Syrie offrent les mêmes conditions de logement, de services ou de sécurité. De même, l’organisation matérielle d’un retour ne permet pas de généraliser le choix de ses participants à l’ensemble des réfugiés. Le suivi après l’arrivée reste distinct du franchissement de la frontière : il concerne la capacité des familles à se réinstaller durablement, au-delà du seul trajet.

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