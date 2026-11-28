La Grèce relèvera sa taxe de transfert sur certains achats de logements dès le 1er juillet 2027. La résidence fiscale compte, pas la nationalité.

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À partir du 1er juillet 2027, la Grèce relèvera de 3 % à 15 % la taxe de transfert sur certains achats de logements par des personnes fiscalement résidentes hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. La disposition figure dans une loi distincte publiée le 13 novembre. Le projet de budget pour 2027, examiné en commission les 26 et 27 novembre, prévoit en parallèle un nouveau dispositif de prêts pour un premier logement.

Grèce : la taxe de transfert sur les achats de logements

L’article 16 de la loi 5355/2026 relève de 3 % à 15 % le taux de la taxe de transfert pour les achats d’habitations par des personnes physiques fiscalement résidentes hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. C’est la résidence fiscale au moment où naît l’obligation fiscale qui compte, pas le seul passeport. Le Liban est donc concerné comme pays de résidence fiscale, non comme nationalité. La loi écarte le taux majoré pour les acheteurs qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 42 du code grec de la fiscalité du patrimoine.

Les 15 % s’appliquent à la valeur imposable du logement. La contribution aux communes représente, elle, 3 % du montant de la taxe, et non du prix du bien. Elle porte ainsi le taux total à 15,45 %. À titre d’exemple, sur une valeur imposable de 200 000 euros, le calcul donnerait 30 000 euros de taxe principale et 900 euros de contribution communale, hors éventuelle exonération et autres frais.

Deux milliards d’euros prévus pour des prêts au logement

Le projet prévoit aussi deux milliards d’euros de financement pour « Spiti Mou III », un programme de prêts à taux réduit destiné à l’achat d’un premier logement. Il ne s’agit pas de deux milliards de subventions directes. Le plan de financement détaille 500 millions provenant des prêts du plan de relance, 500 millions de la banque publique de développement et un milliard apporté par les établissements de crédit.

Les paramètres présentés par le ministère retiennent un âge maximal de 55 ans pour les bénéficiaires, un logement d’une valeur allant jusqu’à 300 000 euros et un prêt plafonné à 230 000 euros. Ces montants décrivent le projet présenté aux députés, pas une offre de prêt ouverte au public.

Les hypothèses qui sous-tendent le budget grec

Athènes prévoit une croissance de 2,3 % en 2027, après une estimation de 2 % pour 2026. Il anticipe un chômage de 7,9 %, contre 8,4 % cette année. Le ratio de dette publique passerait de 135,8 % à 128,5 % du PIB. Le ministère prévoit à la fois un recul du montant de la dette et une hausse du PIB nominal. Le ratio baisserait donc plus vite que le seul montant de la dette.

Pour le changement de taux, la loi retient la date du contrat définitif : le 1er juillet 2027 ou après. Le programme de prêts relève d’un calendrier distinct et les conditions citées sont celles du projet présenté aux députés.

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