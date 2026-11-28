L’arrêté publié le 21 novembre reconnaît la sécheresse et la réhydratation des sols dans 960 communes pour 2026. Pour les dommages déjà constatés, le délai de déclaration court jusqu’au 21 décembre.

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Le Journal officiel a publié le 21 novembre un arrêté qui reconnaît l’état de catastrophe naturelle dans 960 communes françaises pour les mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2026. Châteauroux, Auxerre et Massy figurent dans cette liste. La publication ouvre un délai maximal de 30 jours pour déclarer le sinistre à l’assureur. Elle ne garantit pas que toute fissure apparue dans une commune reconnue sera indemnisée.

Sécheresse : ce que recouvrent les 960 communes

L’arrêté signé le 13 novembre examine plusieurs phénomènes naturels, pas seulement la sécheresse. Son annexe I comporte 1 063 décisions favorables au total. Parmi elles, 977 concernent précisément les mouvements de terrain liés à la sécheresse puis à la réhydratation des sols. Le chiffre de 960 correspond aux lignes dont la période va du 1er janvier au 31 décembre 2026 ; les 17 autres portent sur l’année 2025. Les 960 communes sont réparties dans 43 départements, dont 100 dans l’Indre, 92 en Moselle et 76 en Gironde. Une commune peut revenir dans les tableaux pour des événements ou des périodes différents.

Pour retrouver sa commune, il faut chercher son nom et son département dans l’annexe I de l’arrêté INTE2630374A, puis contrôler le phénomène et la période de la ligne. Une reconnaissance pour une inondation ne vaut pas pour la sécheresse. L’annexe II recense les demandes refusées, avec leurs motifs. L’absence d’un nom dans les deux annexes ne signifie pas que sa demande a été rejetée : cet arrêté ne statue que sur les dossiers qu’il recense.

Les 30 jours courent à partir du Journal officiel

Selon le Code des assurances, l’assuré doit avertir sa compagnie dès qu’il a connaissance du sinistre et, au plus tard, 30 jours après la publication de l’arrêté. Pour les dommages déjà constatés, le délai fixé par le texte publié le 21 novembre conduit au 21 décembre 2026. La date du 13 novembre, celle de l’arrêté, n’est pas le point de départ. La fin de la période reconnue pour le phénomène, fixée au 31 décembre dans les 960 lignes de 2026, n’est pas non plus une date limite de déclaration.

La déclaration précise la date, le lieu et la nature des dégâts ainsi que le numéro du contrat. Des photographies, des factures ou tout document permettant de dater et de décrire les dommages sont utiles pour constituer le dossier. Le bien doit être couvert par un contrat d’assurance de dommages. La reconnaissance administrative rend la garantie applicable sous conditions : elle n’atteste ni l’origine de chaque fissure ni le montant d’une éventuelle indemnité.

Pourquoi le sol peut fissurer un bâtiment

Certains sols argileux perdent du volume en s’asséchant et en reprennent lorsqu’ils se réhydratent. Les mouvements ne sont pas toujours uniformes sous les fondations. Géorisques relève qu’ils peuvent se manifester par des fissures, notamment près des ouvertures, ou par des déformations qui gênent la fermeture des portes et des fenêtres. L’arrêté reconnaît un phénomène pour un territoire et une période ; pour chaque bâtiment, le lien entre le dommage déclaré et ce phénomène reste à établir.

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