Auteur de la publication, réseau social, Google ou police : les démarches pour demander le retrait d’une photo d’enfant ou signaler un danger au Liban.

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Au Liban, faire retirer une photo d’enfant mise en ligne ne relève pas d’un guichet unique. L’auteur de la publication peut la supprimer, une plateforme peut la retirer au titre de ses règles et la justice peut être saisie. Faire retirer la publication, empêcher qu’elle apparaisse dans Google et signaler une menace sont trois démarches distinctes.

Commencer par l’endroit où l’image est publiée

S’il s’agit d’une photo ordinaire publiée par un proche, une école, une association ou un média, le premier interlocuteur est souvent le responsable du compte ou de la page. Une demande précise, indiquant le lien de la publication et expliquant pourquoi l’enfant est identifiable ou exposé, permet de demander non seulement le retrait, mais aussi l’arrêt des repartages par le compte concerné. Cette démarche n’est pas adaptée si contacter la personne risque d’aggraver le danger ou d’alerter un auteur présumé d’exploitation.

Si l’auteur ne répond pas, ou si la publication circule sur plusieurs comptes, le représentant légal peut passer par les formulaires de confidentialité de chaque plateforme. Retirer le contenu à la source et le faire disparaître d’un résultat de recherche sont deux opérations distinctes. La suppression d’une publication n’efface pas non plus les copies déjà diffusées par d’autres comptes.

Pour une photo non explicite, le mineur ou son représentant peut demander à Google de la retirer de ses résultats. Le formulaire demande l’adresse de l’image elle-même, et non seulement celle de la page. Google prévoit notamment une exception pour les images d’intérêt public. Un retrait enlève les résultats et vignettes de Google, mais pas le fichier du site qui l’héberge.

Le droit à la vie privée ne disparaît pas dans un lieu public

L’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant protège la vie privée, l’honneur et la réputation de l’enfant. Au Liban, la loi 81 de 2018 encadre notamment le traitement des données personnelles. Dans un avis rendu public le 24 novembre, la Commission nationale des droits de l’homme a recommandé de renforcer les garanties relatives à la vie privée, y compris dans l’espace numérique. Cet avis porte sur une proposition de loi : il n’instaure pas lui-même de nouveau recours. La commission parlementaire des droits de l’homme a reporté la poursuite de l’examen du texte au jeudi 3 décembre à 10 h, heure de Beyrouth, ou 10 h 30 faute de quorum. En parallèle, les restrictions qui protègent l’image des mineurs impliqués dans une procédure judiciaire ont leur propre champ d’application.

L’analyse doit distinguer une photo anodine, une image qui révèle une adresse ou une situation de vulnérabilité, et une publication qui relève du harcèlement ou de l’exploitation. Rendre un visage flou ne suffit pas toujours : un uniforme, un nom dans la légende ou le lieu indiqué peuvent encore permettre d’identifier l’enfant.

S’il y a danger ou exploitation, ne pas rediffuser

En cas de menace, de chantage ou d’exploitation sexuelle présumée, il faut signaler rapidement la publication à la plateforme et aux autorités. Les Forces de sécurité intérieure orientent vers leur service de signalement « Balligh » et indiquent le 01 293 293 pour joindre le Bureau de lutte contre la cybercriminalité. Il ne faut ni télécharger ni transférer une image potentiellement abusive, même pour alerter l’entourage. Le lien, le nom du compte et l’heure du constat peuvent aider à la localiser sans la remettre en circulation. En cas de chantage, les FSI recommandent de signaler la menace sans céder aux demandes de son auteur.

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