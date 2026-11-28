Le Sénat veut faire payer aux centres de données les surcoûts qu’ils imposent au réseau électrique. La Chambre n’a pas encore approuvé cette version.

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Qui doit payer lorsqu’un centre de données oblige un fournisseur d’électricité à renforcer son réseau ? Dans une réforme adoptée le 19 novembre par 62 voix contre 33, le Sénat américain veut attribuer le surcoût aux entreprises à l’origine de ces investissements, plutôt qu’aux autres abonnés. La Chambre des représentants a reçu la version amendée du projet H.R. 2347 le 24 novembre. Aucun vote de la Chambre sur cette version n’a été annoncé au 28 novembre.

Centres de données : qui paie le renforcement du réseau ?

Le projet distingue le transport d’électricité sur le réseau et la tarification du service fourni au centre de données. Au premier niveau, la Commission fédérale de régulation de l’énergie, la FERC, serait chargée de revoir ses règles tarifaires. Les clients visés devraient payer leur part du réseau existant et les coûts supplémentaires du transport. Les sommes ainsi recouvrées seraient déduites des recettes à percevoir pour ce réseau, afin d’éviter de les facturer une seconde fois aux autres usagers.

Au second niveau, le texte fixe une protection minimale pour les autres usagers : le surcoût évitable si un centre de données n’était pas desservi ne pourrait pas être imputé à leur facture. Le calcul peut intégrer la production, le stockage et les infrastructures de transport ou de distribution nécessaires au site. L’enjeu dépasse donc le prix des kilowattheures consommés : il porte aussi sur les investissements engagés pour répondre à la nouvelle demande.

Le dispositif prévoit également le recouvrement des coûts qui resteraient à payer si l’exploitant mettait fin à son contrat avant leur amortissement. Avant de construire ou de renforcer les installations nécessaires, le fournisseur devrait demander des garanties financières ou des contributions. Les autorités des États conserveraient une marge de décision sur les tarifs de détail, dans les limites fixées par le texte.

Pourquoi la Chambre doit encore se prononcer

Le numéro H.R. 2347 est identique à celui du texte adopté à la Chambre le 27 avril. Son contenu ne l’est pas. La version d’avril portait sur le traitement fiscal de certaines indemnisations, sans volet énergétique. Les sénateurs ont adopté un amendement de substitution qui conserve une division consacrée à cette question fiscale et ajoute une réforme beaucoup plus vaste sur les autorisations environnementales et les infrastructures énergétiques.

Ce recours à un véhicule législatif déjà adopté par la Chambre ne vaut pas approbation du nouveau contenu. La réforme doit encore obtenir l’accord des deux chambres sur un même texte avant de pouvoir être transmise au président. Si le texte entrait en vigueur en l’état, la FERC disposerait de 90 jours pour réviser sa politique de tarification du transport et ouvrir la procédure réglementaire. Le délai prévu pour adopter la règle définitive serait ensuite d’un an à compter de la proposition de règlement.

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