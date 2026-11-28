Filmés à Sin el-Fil, des emballages Kinder indiquent une fabrication en Italie et un importateur israélien. Ces mentions ne retracent pas l’itinéraire du lot.

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Des barres Kinder portant des inscriptions en hébreu ont été filmées dans un supermarché de Sin el-Fil, près de Beyrouth. Diffusées les 27 et 28 novembre, les images montrent des emballages qui indiquent une fabrication en Italie par Ferrero et mentionnent un importateur israélien. Ces inscriptions renseignent sur le marché auquel le produit était destiné. Elles ne disent pas par quel circuit le lot est arrivé au Liban.

Ce que l’emballage permet de distinguer

Le pays où un produit est fabriqué, le marché auquel il est destiné et le pays d’où part la livraison sont trois informations différentes. Dans ce cas, l’Italie figure comme lieu de fabrication sur l’emballage, tandis que le nom de l’importateur et l’étiquetage en hébreu renvoient au marché israélien. La vidéo ne permet pas d’établir si le lot est effectivement passé par Israël ni qui l’a vendu au distributeur libanais.

Le préfixe du code-barres ne permet pas de trancher. GS1, l’organisme qui administre ce système de numérotation, précise qu’il identifie l’organisation qui a attribué le numéro, pas le pays où la marchandise a été fabriquée. Pour retracer le lot, les références imprimées sur les emballages doivent être rapprochées des factures, des documents de transport et de la déclaration en douane.

Le contrôle porte sur la marchandise et sur la transaction

La loi libanaise du 23 juin 1955 encadre le boycott d’Israël. Le ministère de l’Économie et du Commerce dispose d’un bureau chargé de son application. La présence de texte en hébreu ne suffit pas à qualifier une infraction. La mention d’une fabrication en Italie ne règle pas non plus la question du fournisseur, de la provenance de la livraison ou des conditions d’entrée au Liban.

Nabil Fahed, président du syndicat des propriétaires de supermarchés, a rappelé que les marchandises importées passent par la douane et que la direction de la protection du consommateur peut vérifier leur conformité avant leur mise en vente. Selon des informations de presse attribuées à des sources au ministère de l’Économie, ses services doivent vérifier la provenance des produits. Aucun résultat officiel n’a été rendu public au 28 novembre.

Les images ont aussi suscité des commentaires ironiques sur les réseaux sociaux, certains rapprochant l’affaire du débat sur le désarmement du Hezbollah. Ces réactions ne documentent aucune intervention de l’armée : ni une saisie militaire des chocolats ni une infraction douanière n’ont été confirmées publiquement.

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