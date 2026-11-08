Achqout : un livre sur les églises et monastères

Zeina Henri Khalil consacre un ouvrage aux églises et monastères d’Achqout, dans le Kesrouan. Paru en 2026, le livre est présenté comme un travail documentaire associant histoire des édifices et architecture. Il envisage ce patrimoine religieux dans son rapport à l’identité spirituelle et urbaine du village. Cette courte présentation rend compte de la parution annoncée sans prétendre restituer le contenu du livre. Les informations disponibles ne permettent pas encore de préciser son éditeur, sa diffusion ou la liste des monuments étudiés.

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Les églises et monastères d’Achqout sont au centre du nouvel ouvrage de Zeina Henri Khalil, paru en 2026. Intitulé « في ظلال عشقوت: أديرة وكنائس », que l’on peut traduire par « Dans les ombres d’Achqout : monastères et églises », le livre s’intéresse au patrimoine religieux de cette localité du Kesrouan.

Les églises et monastères d’Achqout comme mémoire locale

Le projet est présenté comme un travail documentaire associant histoire et architecture. Il aborde les édifices à travers leur place dans l’identité spirituelle et urbaine du village. Cette approche replace le bâti religieux dans un cadre local, au croisement de la mémoire des lieux et de leur présence dans le paysage.

Cette parution attire l’attention sur un patrimoine à l’échelle d’une commune. Elle constitue une invitation à découvrir le travail de la chercheuse, plutôt qu’un inventaire que l’on pourrait reconstituer à partir de sa seule annonce. L’éditeur, les conditions de diffusion et la liste détaillée des monuments étudiés restent à préciser.

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